La huelga de docentes continúa en la Comunidad Valenciana tras no alcanzarse un acuerdo total en materia retributiva
- Los sindicatos minoritarios han aceptado la última propuesta de la Generalitat, pero el resto la consideran "insuficiente"
- La negociación para poner fin a la huelga se retomará este martes
La huelga del profesorado de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana continúa tras no haberse alcanzado este lunes un acuerdo total en materia retributiva, según ha podido confirmar RTVE. Mientras los sindicatos minoritarios ANPE y CSIF, que representan el 30 % de la fuerza sindical, sí han aceptado la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación, el resto -STEPV, UGT y CCOO- siguen considerándola "insuficiente", por lo que las negociaciones se retomarán el martes.
La cartera de Educación ha comunicado a los sindicatos -que convocan la huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo- que no hay posibilidad de incrementar su última oferta salarial progresiva de un aumento de hasta 200 euros brutos mensuales. En la mesa sectorial extraordinaria celebrada este lunes, la Generalitat ha mantenido esa subida añadiendo una cláusula con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028. También ofrece tres días de libre disposición -dos lectivos y uno no lectivo-, desconexión digital y teletrabajo o trabajo fuera de sede.
La propuesta presentada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT pedía una subida del 20 % que compense la pérdida de poder adquisitivo desde 2010, ligada a una cláusula de revisión salarial de los complementos autonómicos que compense anualmente el incremento del IPC.
Tercera semana de huelga indefinida
Representantes sindicales han acudido a primera hora de este lunes, coincidiendo con el inicio de la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, a la sede de la Conselleria para entregar un nuevo documento reelaborado que permitiese retomar las negociaciones con la administración. Tras recepcionarlo, el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí anunció que convocaba a las organizaciones a una nueva reunión a las 16:00 horas.
El pasado viernes, la Generalitat aseguró que iba a retomar las conversaciones con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se recibiera el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles". Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, avanzaba que las entidades acudirían el lunes a la mañana con una propuesta renovada para ver si la consellera de Educación "quiere negociar". "Ya está bien, que se sienten a negociar, que es lo que llevamos pidiendo desde el 25 de septiembre", recalcaba.
A las diez de la mañana de este lunes, sindicalistas junto a numerosos docentes, han llegado a la sede del departamento de Campanar, pero no han podido acceder al interior del recinto. Desde la Conselleria han aseverado que la petición de los sindicatos para concentrarse "llegó ayer domingo, 24 de mayo" y las puertas "permanecerán cerradas para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio que realizan los empleados públicos que trabajan en este complejo, sin perjuicio de que los representantes sindicales puedan presentar el documento al que hace referencia en su correo".
Sin embargo, los asistentes sindicales han criticado la decisión y se han concentrado junto a la puerta de acceso de la Conselleria de Educación para arropar a sus representantes con proclamas como "Volem entrar", "Consellera, obri la barrera" o "Vergonya". También han cantado "On està la consellera, la consellera on està" y "Esta mañana la consellera nos ha cerrado, nos ha cerrado, nos ha cerrado".
Una nueva marea exige una mejor educación pública
Este sábado, una nueva marea de docentes, familias y estudiantes volvió a recorrer las calles del centro de Valencia en una nueva manifestación a favor de la educación pública que sirve para redoblar la presión en la huelga. Al conflicto se unió también la educación concertada, que anunció tres días de paros y concentraciones para el próximo junio.
Durante la protesta, los sindicatos convocantes -STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE- pidieron "no desfallecer" y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas.
A la par de la manifestación, el presidente valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, publicó en su perfil de X: "Seguimos dialogando con voluntad real de entendimiento, porque docentes, alumnos y familias merecen una solución".
Pérez Llorca se comprometió a subir el salario 200 euros al mes a los docentes, en una subida progresiva que se haría en tres tramos: 75 euros más en septiembre de 2026, otros 75 añadidos en enero de 2027 y 50 euros más en el mismo mes de 2028.
Y se comprometió a bajar las ratios de forma "progresiva" en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, simplificación de la burocracia, revisión y aumento de las plantillas de profesores, 135 plazas destinadas a la inclusión y más fondos para formación profesional.