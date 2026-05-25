La huelga de docentes continúa en la Comunidad Valenciana tras no alcanzarse un acuerdo total en materia retributiva

La huelga del profesorado de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana continúa tras no haberse alcanzado este lunes un acuerdo total en materia retributiva, según ha podido confirmar RTVE. Mientras los sindicatos minoritarios ANPE y CSIF, que representan el 30 % de la fuerza sindical, sí han aceptado la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación, el resto -STEPV, UGT y CCOO- siguen considerándola "insuficiente", por lo que las negociaciones se retomarán el martes.

La cartera de Educación ha comunicado a los sindicatos -que convocan la huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo- que no hay posibilidad de incrementar su última oferta salarial progresiva de un aumento de hasta 200 euros brutos mensuales. En la mesa sectorial extraordinaria celebrada este lunes, la Generalitat ha mantenido esa subida añadiendo una cláusula con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028. También ofrece tres días de libre disposición -dos lectivos y uno no lectivo-, desconexión digital y teletrabajo o trabajo fuera de sede.

La propuesta presentada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT pedía una subida del 20 % que compense la pérdida de poder adquisitivo desde 2010, ligada a una cláusula de revisión salarial de los complementos autonómicos que compense anualmente el incremento del IPC.

Tercera semana de huelga indefinida Representantes sindicales han acudido a primera hora de este lunes, coincidiendo con el inicio de la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, a la sede de la Conselleria para entregar un nuevo documento reelaborado que permitiese retomar las negociaciones con la administración. Tras recepcionarlo, el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí anunció que convocaba a las organizaciones a una nueva reunión a las 16:00 horas. El pasado viernes, la Generalitat aseguró que iba a retomar las conversaciones con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se recibiera el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles". Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, avanzaba que las entidades acudirían el lunes a la mañana con una propuesta renovada para ver si la consellera de Educación "quiere negociar". "Ya está bien, que se sienten a negociar, que es lo que llevamos pidiendo desde el 25 de septiembre", recalcaba. Una nueva marea recorre Valencia para exigir una mejor educación pública tras dos semanas de huelga RTVE.es/AGENCIAS A las diez de la mañana de este lunes, sindicalistas junto a numerosos docentes, han llegado a la sede del departamento de Campanar, pero no han podido acceder al interior del recinto. Desde la Conselleria han aseverado que la petición de los sindicatos para concentrarse "llegó ayer domingo, 24 de mayo" y las puertas "permanecerán cerradas para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio que realizan los empleados públicos que trabajan en este complejo, sin perjuicio de que los representantes sindicales puedan presentar el documento al que hace referencia en su correo". Sin embargo, los asistentes sindicales han criticado la decisión y se han concentrado junto a la puerta de acceso de la Conselleria de Educación para arropar a sus representantes con proclamas como "Volem entrar", "Consellera, obri la barrera" o "Vergonya". También han cantado "On està la consellera, la consellera on està" y "Esta mañana la consellera nos ha cerrado, nos ha cerrado, nos ha cerrado". 01.26 min Multitudinaria manifestación en defensa de la educación pública en Valencia