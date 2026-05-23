Una nueva marea recorre Valencia para exigir una mejor educación pública tras dos semanas de huelga

Docentes, familias y estudiantes han vuelto a recorrer este sábado las calles del centro de Valencia en una nueva manifestación multitudinaria a favor de la educación pública que sirve para redoblar la presión en la huelga indefinida que comenzó hace diez días y con las negociaciones con el Govern en punto muerto.

Al conflicto se ha unido también la educación concertada, que ha anunciado tres días de paros y concentraciones para el mes de junio.

La marcha, convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE, ha partido desde la Plaza de San Agustín y se ha dirigido hacia la Plaza del Ayuntamiento, acompañada de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí. El lema ha sido: "Ya basta: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano".

Durante la protesta, los convocantes han pedido a profesores, familias y alumnos "no desfallecer" y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas, además de celebrar su masiva respuesta cuando está a punto de acabar la segunda semana de huelga indefinida.

En la marcha de este sábado se han visto carteles con lemas como 'Mis hijas merecen una educación pública y de calidad', 'Menos discursos y más recursos', 'La educación mejora el mundo', '"¡Si molesta una escuela pública, vamos bien!', 'Profesora luchando por la dignidad', 'Porque la docencia no debe ser supervivencia' o 'Este acuerdo es un desayuno sin cacaos ni altramuces: una estafa'.

También se han escuchado proclamas como 'Educación pública y de calidad', 'La lengua no se toca', o 'que no, que no, que no, no queremos más recortes en educación'.

Más movilizaciones la próxima semana El coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, ha señalado que están esperando a que Conselleria les convoque a la negociación (tras el rechazo a la propuesta de la administración del pasado miércoles) y ha criticado: "Ahora, resulta que la culpa es de los sindicatos, que no haya negociación. Fue la consellera quien se levantó de la mesa y después nos dijo que estaba esperando el documento". Sobre la marcha, que se ha celebrado sábado para, según ha explicado, que puedan acudir más padres y madres, ha puesto de relieve que las peticiones son "para mejorar la atención de nuestros hijos". Candela ha comentado que los sindicatos están "trabajando" en un documento que se va a entregar el lunes a la Conselleria de Educación, con las nuevas propuestas. "Lo que estamos haciendo es concretar mejor las medidas, calendarizar mejor y añadir el tema del valenciano", ha detallado. Y preguntado sobre si la semana próxima habrá más movilizaciones, el portavoz ha respondido afirmativamente, pero no ha concretado si se anunciarán este mismo sábado: "Sí, habrá una actualización del calendario para la semana que viene". En esta línea, por parte de CCOO PV, Xelo Valls ha aseverado que la nueva propuesta todavía no está lista, pero sí va a ser presentada esta próxima semana: "Lo presentaremos cuando lo tengamos ya listo, cuando empiece la semana". La representante de UGT PV Maite Tarazona ha valorado el "apoyo" de las familias, "quienes han demandando urgentemente querer llevar a las calle sus reivindicaciones, que son las mismas que las nuestras, porque realmente el 80 o el 90 por ciento de lo que demandamos es para el bienestar de sus hijos y hijas".