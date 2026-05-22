Los profesores salen de nuevo a las calles de Valencia al término de su segunda semana de huelga

La huelga del personal docente en la Comunidad Valenciana culmina su segunda semana con una jornada marcada de nuevo por las movilizaciones en las calles. Miles de personas se han sumado este viernes a la manifestación convocada en la ciudad de Valencia para reclamar, entre otras medidas, una mayor inversión de la administración en la educación pública.

El miércoles se rompieron las negociaciones entre los sindicatos y la Generalitat, por lo que los contactos han llegado a un punto muerto en un momento clave a nivel político, en vísperas de que previsiblemente la próxima semana el Govern presente el nuevo proyecto de presupuestos. De hecho, las protestas se han trasladado desde la Consejería de Educación a la de Hacienda, para poner el foco en un cambio también a nivel económico.

Profesores, familias y alumnos se han reunido frente a Hacienda para reclamar la dimisión de la consejera y exigir a las autoridades una hoja de ruta clara para mejorar la situación del sector educativo. El malestar del gremio docente ya ha llevado a que más de más de 260 cargos directivos de más de un centenar de centros públicos hayan dimitido en señal de apoyo a esta huelga que suma ya diez días.

La protesta de este viernes, en cualquier caso, está llamada a ser la antesala de una gran concentración convocada también por los sindicatos para este sábado por la tarde, sin que por ahora se esperen cambios a corto plazo en las posturas de las partes. Los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial —STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya— trasladaran el miércoles a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su rechazo a firmar la última propuesta.

La Generalitat sostiene que el texto plantea convertir a los docentes de la Comunidad Valenciana en los mejores pagados de toda España y otras mejoras a las que, según los sindicatos, les falta concreción. Entre las reivindicaciones de los profesores figura también una apuesta clara por la educación en valenciano, tal como se ha hecho visible en parte de las pancartas exhibidas este viernes.