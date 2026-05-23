Miles de educadores infantiles de toda España se manifiestan en Madrid para exigir unas "condiciones dignas"

Miles de educadores del primer ciclo de Educación Infantil de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para exigir "unas condiciones dignas" para el sector y medidas para acabar "con el modelo precarizado y de explotación" al que se enfrentan.

Entre 15.000 y 20.000 personas, según los convocantes, han marchado desde Atocha hasta la Puerta del Sol para exigir, tanto a las distintas administraciones como a las patronales, una mejora radical de las condiciones de trabajo en el ciclo de 0 a 3 años.

La protesta, que ha teñido de amarillo las calles de la capital, ha sido convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y Comisiones Obreras tras la huelga estatal del 7 de mayo.

Las reivindicaciones de docentes y sindicatos se han centrado principalmente en la carga de trabajo en las aulas, con cifras que consideran inasumibles. Como ejemplo se han referido a ratios de hasta ocho bebés por educadora en el tramo de 0 a 1 año, de 14 en el de 1 a 2, y de hasta 20 entre los 2 y 3 años.

Reclaman que se incorpore este ciclo como parte del sistema educativo En declaraciones a los medios, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Cobos, ha defendido que es de "plena justicia" que se integre este ciclo "de pleno" en el sistema educativo y ha apostado por "presionar mucho" al Gobierno y al Congreso para que estén dispuestos a asumir las reivindicaciones del colectivo. Sin embargo, ha lamentado que la actual aritmética parlamentarias sea un obstáculo para estos avances, entre ellos, que las trabajadoras de centros públicos estén integradas en el estatuto del empleado público. "No se trata de bajar el precio de las plazas, sino de que se incorpore este ciclo como parte del sistema educativo", ha insistido Cobos. Las escuelas infantiles de Madrid inician una huelga indefinida para exigir mejores condiciones Gina Rius, delegada de CGT Infantil Barcelona, ha exigido un cambio en la Lomloe para que el ciclo de 0 a 3 años se incluya "como educación", y ha reivindicado que deben garantizarse unas mínimas condiciones dignas de un colectivo (compuesto en un 97% por mujeres), "porque sin eso es imposible" una educación con calidad.