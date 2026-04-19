Miles de personas marchan en Madrid por la educación pública y contra los "recortes" del Gobierno regional

Miles de personas —10.000, según datos de la Delegación del Gobierno— se han manifestado este domingo en Madrid para defender la educación pública y protestar contra los "recortes" de la Comunidad de Madrid al sistema público.

Bajo el lema "Salvemos la educación pública", la marcha ha sido convocada por Menos Lectivas, la CGT, CNT, así como el Sindicato de Estudiantes, con la participación de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

"Queremos que se reconozca la peligrosidad de nuestro trabajo y que sean también remuneradas en la nómina las 23 horas lectivas para preparar las clases", ha reclamado Sheila, una de las manifestantes y profesora en el Centro de Educación Especial de Vallecas.

Una inclusión "más justa", junto con "más recursos e inversión" en educación son otra de las demandas que han empujado a los profesores a manifestarse, ha asegurado la técnico de integración social Carla, durante la concentración.

Según los organizadores, la concentración busca denunciar la "falta de recursos crónica, la sobrecarga y el abandono institucional" en la educación especial, la "creciente privatización y reducción" del personal administrativo, la "invisibilización" de los trabajadores o "los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios de 0-3 a Secundaria".

Huelga indefinida en las escuelas infantiles de Madrid La movilización ha contado con la presencia de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la de Podemos, Isa Serra. Bergerot ha dicho que este "abandono" solo se puede explicar "por el odio que tiene" la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, "a la educación pública y a sus valores democráticos", y ha lamentado que en "la comunidad más rica de España los profesores cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" mientras Ayuso "va por su tercer piso del millón de euros". Además, esta manifestación coincide con la huelga indefinida de las educadoras infantiles que comenzó el pasado 7 de abril. Entre sus reivindicaciones están el aumento de sus sueldos más allá del SMI, equiparación de las condiciones entre los diferentes modelos existentes y una mejor financiación a los centros. Las escuelas infantiles de Madrid inician una huelga indefinida para exigir mejores condiciones En este sentido, Serra ha asegurado que este paro es "el ejemplo" de que "hay posibilidad de ganarle la batalla a la Comunidad de Madrid", y ha pedido que se deje de tratar a estas profesionales "como si no fuesen educadoras", ya que "es insostenible que haya una educadora para 20 niños y niñas y que "sigan con unos salarios de absoluta miseria".