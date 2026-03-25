Un total de 47 alumnas afectadas por un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera de la Reina, Toledo
- Sanidad investiga el origen de la intoxicación en el comedor del centro de la Compañía de María
- Dos menores continúan ingresadas y una tercera permanece en la UCI con evolución favorable
Un brote de salmonelosis detectado en el colegio Compañía de María, situado en Talavera de la Reina (Toledo), ha afectado a un total de 47 alumnas. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a la Agencia EFE, la intoxicación se debe a la ingesta de un alimento en mal estado.
De las menores afectadas, 14 requirieron en un primer momento ingreso hospitalario debido a la gravedad de los síntomas. En la actualidad, según los últimos datos sanitarios, permanecen ingresadas dos niñas y una tercera se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Toledo, de la que se espera que pueda salir a lo largo de este miércoles.
Investigación en el comedor escolar
La investigación epidemiológica apunta al comedor del centro educativo como el "denominador común" de todos los casos registrados. Los primeros síntomas aparecieron el pasado jueves 19 de marzo y, desde entonces, el número de afectadas ha ido creciendo hasta casi alcanzar el medio centenar.
Para determinar las causas exactas, Sanidad ha confirmado que "se han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda", en Madrid, con el objetivo de realizar la trazabilidad del brote y localizar el foco exacto de la infección.
Desde la Consejería de Sanidad han trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que todas las menores "están evolucionando favorablemente" en los centros hospitalarios de Talavera y Toledo. No obstante, el suceso ha generado una "gran preocupación" entre los padres y madres del colegio Compañía de María ante el elevado número de niñas enfermas en apenas una semana.