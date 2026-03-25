Un total de 47 alumnas afectadas por un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera de la Reina, Toledo

Un brote de salmonelosis detectado en el colegio Compañía de María, situado en Talavera de la Reina (Toledo), ha afectado a un total de 47 alumnas. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a la Agencia EFE, la intoxicación se debe a la ingesta de un alimento en mal estado.

De las menores afectadas, 14 requirieron en un primer momento ingreso hospitalario debido a la gravedad de los síntomas. En la actualidad, según los últimos datos sanitarios, permanecen ingresadas dos niñas y una tercera se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Toledo, de la que se espera que pueda salir a lo largo de este miércoles.