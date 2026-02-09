Investigan la relación entre la hospitalización de cinco bebés y el consumo de leche en polvo que fue retirada

Las autoridades sanitarias investigan una posible relación entre el ingreso hospitalario de cinco bebés en España y el consumo de leche de fórmula en polvo, tras la detección en varios productos de nutrición infantil de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Hasta el momento, España ha notificado ocho casos de bebés con vómitos, todos ellos con antecedente de consumo de un producto potencialmente afectado, y cinco de los menores requirieron hospitalización. Ninguno de los casos ha sido confirmado por laboratorio hasta el momento, aunque se mantienen bajo investigación sanitaria.

La alerta se originó a raíz de una retirada preventiva de distintos lotes y marcas de leche de fórmula infantil, iniciada en diciembre de 2025 y que continúa en vigor. Los análisis realizados detectaron cereulida, una toxina altamente resistente al calor que puede provocar náuseas y vómitos de aparición brusca poco después de la ingesta. La investigación apunta a que el origen de la contaminación estaría en un aceite de ácido araquidónico (ARA), un ingrediente habitual en las fórmulas infantiles, utilizado durante el proceso de fabricación. La distribución de los productos afectados fue amplia, lo que llevó a activar alertas alimentarias en varios países.

Los expertos sanitarios subrayan que, aunque el impacto clínico suele ser bajo a moderado, los recién nacidos y los lactantes menores de seis meses son especialmente vulnerables a las complicaciones, principalmente por el riesgo de deshidratación y desequilibrios electrolíticos.

A nivel europeo, se han comunicado casos en otros países, la mayoría con evolución favorable, y continúan las investigaciones para confirmar el vínculo entre los síntomas gastrointestinales y los lotes retirados. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo para los menores de un año es moderado, aunque está disminuyendo conforme avanza la retirada de los productos afectados.

Las autoridades recomiendan a madres, padres y cuidadores no utilizar las leches de fórmula retiradas y seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad alimentaria, mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer la posible relación entre los ingresos hospitalarios y el consumo de estos productos.