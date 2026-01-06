Nestlé retira varios productos de leche en polvo para lactantes por la posible presencia de una bacteria

Nestlé ha retirado del mercado varios productos de leche en polvo para lactantes por la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus, que puede causar náuseas y vómitos. La "medida preventiva" ha afectado hasta el momento a 23 países europeos, Turquía y Argentina, según ha informado la empresa este martes.

En la víspera, Nestlé anunció la retirada de los canales de comercialización y aclaró que la posible contaminación afecta a lotes concretos de los siguientes productos: Alfamino, Alfamino Junior, NAN AR, NAN TOTAL CONFORT 1 y 2, NAN OPTIPRO 1 (800g, 1200g u 500ml), NAN SUPREMEPRO 1 y 2, NATIVA 1, NIDINA 1, NIDINA CONFORT DIGEST y NIDINA CONFORT DIGEST 1.

Al mismo tiempo, desde la página web española de Nestlé Baby & Me, han puesto a disposición el listado de lotes afectados para que los consumidores puedan comprobar si tienen alguno de los productos afectados en casa: puede consultarlo aquí y solicitar el rembolso.

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos", indicó, por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) al difundir este lunes la alerta alimentaria, después de que el pasado 12 de diciembre de 2025 se retirase del mercado un lote de leche en polvo de Nidina 1 por la misma causa.

Según la Aesan, además, se ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.

¿Cómo comprobar el lote? El número de lote está siempre en el producto, pero su posición varía en función del envase. Así, en su página web, Nestlé precisa que en las latas y estuches puede encontrarse en la base; en los bricks, en la parte superior; en los sobres, en la solapa; y en las monodosis, en el lateral de la etiqueta. En el enlace indicado arriba puede consultarse el listado de lotes afectados. "Si el lote NO COINCIDE, el producto es seguro. Lo puedes seguir usando con total tranquilidad. Si el lote Sí COINCIDE: Deja de consumir el producto", subraya la compañía, que también aclara que si un bebé ha consumido uno de los productos incluidos y no ha tenido síntomas, "no hay motivo de preocupación", porque significa que no hay "ningún impacto sobre su salud".