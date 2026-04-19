El temor de padres españoles al clima político en EE.UU. choca con el sueño de sus hijos: "Si te toca, rechaza la beca"

Cuando Carla contó que quería optar a una beca para estudiar en el extranjero, sus padres reaccionaron con preocupación. “Dijeron que si me tocaba Estados Unidos, me obligarían a rechazarla”, relata esta adolescente de 15 años de Madrid. Su familia teme la situación en el país desde la vuelta de Donald Trump al poder y el giro de su política migratoria.

“Les preocupan las noticias sobre el ICE [el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos], las deportaciones y también los tiroteos escolares”, explica. En los últimos meses, las redadas antiinmigración se han extendido en el país, atemorizando a migrantes que en algunos casos incluso optan por no llevar a sus hijos a la escuela.

Como Carla, otros jóvenes intentan persuadir a familiares para vivir una experiencia que puede marcar su futuro formativo y profesional. “Mis padres ya están convencidos. Trump, no arruines mi sueño de ir a estudiar a Estados Unidos’, señala en TikTok Gemma Torres. Esta adolescente quiere cursar allí primero de bachillerato y vivir su “sueño americano”. Pero reconoce que “el miedo está ahí porque solo Trump sabe lo que va a hacer”.

Aumentan las consultas de padres sobre seguridad y política en EE. UU. RTVE Noticias ha realizado una encuesta a 20 agencias de referencia en España que están especializadas en programas de movilidad y educación internacional, principalmente en Estados Unidos. El objetivo de este cuestionario es analizar hasta qué punto el clima político está afectando al interés por programas escolares de secundaria en Estados Unidos. Un 80% de las agencias han notado un aumento de consultas de familias sobre la situación sociopolítica en el país. Preguntan principalmente por el clima social y político, los visados, las posibles actuaciones del ICE y la seguridad de los menores. Algunos padres también se interesan por el racismo o la discriminación. Ángela Melero Camarero, presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), explica que los países escogidos suelen ser angloparlantes, para que los hijos aprendan inglés. Las familias ahora “valoran con mayor detenimiento la seguridad, la acogida escolar, la calidad de la enseñanza, la posibilidad de una posterior convalidación de estudios y el precio” de la estancia de sus hijos en el extranjero cuando van a cursar primero de Bachillerato.

Casi la mitad de las organizaciones percibe una caída del interés por EE. UU. Un 45% de las organizaciones consultadas ha percibido un descenso —tanto ligero como significativo— del interés de las familias por programas de estudios en Estados Unidos. Mientras que un 30% no ha notado cambios, solo un 25% ha observado un aumento del interés. Entre las organizaciones que perciben un descenso en el interés, todas señalan un motivo principal: el clima político y el discurso migratorio en Estados Unidos. A ello se suma una preocupación por la seguridad o el contexto social, mencionada por el 77,8% de las organizaciones. También influyen las dificultades o la incertidumbre en los procesos de visado y la menor capacidad económica de las familias. Con el cambio de año, ha habido un frenazo de la demanda, según Pablo Martínez, presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE) y director de Ad Astra Estudios Internacionales. “Los americanos nos están escribiendo indicando que no hay problema de [asignación de] plazas, mientras que otros años a estas alturas ya no quedaba ninguna”, refleja en una llamada telefónica con RTVE Noticias. La empresa British Summer no ha detectado un descenso de interés por EE.UU., pero advierte de una problemática: en casos aislados, hay familias que se plantean si este país es un destino apropiado “dependiendo del origen familiar o las características físicas del chico o chica que quiere viajar”. “Es tristísimo y desalentador, pero sucede”, explican. Las preferencias también varían según los estados, según Dreaming California: “Hemos notado un aumento grande en la solicitud de información del programa en California y un descenso en la del resto del país”. En este estado santuario gobernado por demócratas, ha habido grandes protestas contra las redadas migratorias. Esta empresa aconseja a los estudiantes que no participen en este tipo de manifestaciones.

Del sueño americano a optar por otros destinos La organización Alianza Idiomas notó una bajada muy considerable de la demanda de enero a junio de 2025, justo después de que Trump volviera a gobernar. Pero en septiembre las solicitudes ya se habían normalizado. “En otros países de la UE están viendo una reducción importante en el número de estudiantes de intercambio con destino a EE.UU. para el curso 2026/27”, argumentan. Chuanyin Zhou estudia un máster en Química de Materiales en Montpellier, Francia. Para sus prácticas obligatorias, esta joven china barajó ir a Estados Unidos en verano, pero finalmente lo ha descartado: “Consideré elegir este país por su buen entorno académico, los altos salarios y las oportunidades laborales en el sector tecnológico. Pero mis planes cambiaron. La vida se ha vuelto peligrosa allí”. La visa también es un problema para algunos estudiantes. “Tengo amigos en Estados Unidos que no pueden regresar a China porque tienen una visa de un año y puede que después les prohíban la entrada, especialmente porque estudian temas de alta tecnología considerados sensibles”. Los factores por los que Chuanyin descartó EE.UU. son la seguridad, la visa, el trabajo y el alto coste de vida. Sin embargo, Pablo Martínez, de Aseproce, recalca que esa escasez de visados se limita a los estudiantes universitarios o de máster, no a los alumnos de Bachillerato. “Como han eliminado muchísimos visados universitarios y de trabajo, la gente no va a ir y va a estar bastante liberado. Si hay países señalados para los visados, España y Europa no están en esa lista”, zanja. En este contexto, un 70% de las organizaciones consultadas ha detectado un interés por otros países de habla inglesa como alternativa a Estados Unidos. Entre ellos, figuran Canadá, Irlanda y, en menor medida, Reino Unido y Australia. El factor económico influye en la decisión, según declara el presidente de Aseproce. El programa de EE.UU. es “el más barato”: “Existe un plan de familia voluntaria que acoge a un niño para que vaya a estudiar en un colegio público. Vale entre 12.000 y 14.000 euros. Es más barato que el de Canadá, que sale a 18.000 euros”. Mientras que en Irlanda el precio parte de los 17.000 euros, en Reino Unido, “no se ofertan colegios públicos desde el Brexit e ir a uno privado cuesta unos 32.000 euros”.

El temor de las familias no se refleja en la experiencia de los estudiantes Pese a la percepción de inquietud, no existen por el momento datos que indiquen cambios significativos en la seguridad de los estudiantes internacionales en Estados Unidos. El 90% de las organizaciones consultadas asegura que la experiencia de los estudiantes es normal y similar a la de cursos anteriores. Solo una de las empresas ha percibido tensiones o cambios notables. “No hemos tenido cancelaciones de programas ya contratados y la experiencia de los estudiantes en destino sigue siendo normal", explican desde Learning for Life Education. Desde CONCAPA tampoco han detectado “situaciones de alarma ni cambios masivos de planes por el clima migratorio o político”. La experiencia no ha cambiado porque los estudiantes suelen ir a pueblos pequeños con entornos seguros, según Martínez. Y en esas zonas, lo que pasa en Washington o en centros de poder “les da igual”. Además, EE.UU. es un país descentralizado: “La educación universitaria depende de los estados y el high school, de los municipios. Trump ahí no puede meter mano”. En este contexto, algunos padres no dudan en enviar a los adolescentes al país. Ana Lucas quiere que su hijo vaya en septiembre a estudiar primero de Bachillerato. “Una cosa es la situación política y otra la de los estudiantes. Tengo un amigo que es profesor allí y dice que si no llega a ser por las noticias de los altercados con el ICE, no sabría que está habiendo problemas con la inmigración”, relata.