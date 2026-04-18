España, México y Brasil expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba

Los Gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla.

"La dramática situación que vive el pueblo cubano" es mencionada en un texto que emplaza a que se tomen "las medidas necesarias para aliviar esta situación".

El documento menciona las "acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho internacional", en referencia al bloqueo que sufre la isla por parte de Estados Unidos.

En febrero de este mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió de que Estados Unidos incumplía la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional con sus sanciones contra Cuba.

El organismo considera que las sanciones desmantelan el sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla. "Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el Derecho Internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad, no por un país", explico a EFE la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

Brasil, España y México "reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

En su párrafo final, los Gobiernos de los tres países firmantes del comunicado reafirman "el compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo" y solicitan un diálogo que facilite "una solución duradera a la actual situación", con el fin de que sea el "propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad".