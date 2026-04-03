Cuba anuncia el indulto de 2.010 presos como "gesto humanitario y soberano" por Semana Santa

El Gobierno de Cuba ha anunciado el indulto de 2.010 presos como "gesto solidario humanitario y soberano" en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. Un hecho que se da después de que el pasado 12 de marzo informara de la excarcelación de 51 reclusos tras la intermediación del Vaticano y en medio de las fuertes tensiones con Estados Unidos.

"Este gesto humanitario y soberano ha partido de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados", indica un comunicado del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel leído en la televisión cubana, que aunque no facilita la lista de presos indultados ni los motivos de su detención, especifica que estos han cumplido "una parte significativa de sus condenas" y han "demostrado buena conducta".

Entre ellos se encuentran "jóvenes, mujeres, personas mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el extranjero". Quedan excluidos "los reincidentes" y los condenados por agresión sexual, corrupción de menores, asesinato, homicidio, narcotráfico, robo con violencia o delitos contra la autoridad, entre otros.

Varios presos de la cárcel 1580 han sido liberados este viernes, según ha confirmado a Efe uno de los custodios de la prisión, ubicada en el municipio Guanabacoa, de La Habana. Por su parte, Efe también ha constatado la liberación de varios presos en la prisión de La Lima, a las afueras de la capital.

"Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", ha añadido el Gobierno, que recuerda que estos indultos son los quintos que concede desde 2011, y que más de 11.000 personas se han beneficiado desde entonces.

La intermediación del Vaticano Hace dos semanas, La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos que habían cumplido "una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión". El régimen de la isla encuadró esa decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones" entre el Estado cubano y el Vaticano, que históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos. Desde el 12 de marzo, cuando se anunció la decisión, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD). La mayoría de los excarcelados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores hasta la fecha y que fueron muy reprimidas. Cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición. 01.17 min Cuba sufre un nuevo apagón nacional mientras su ejército se prepara para una posible agresión de EE.UU.