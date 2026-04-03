Cuba anuncia el indulto de 2.010 presos como "gesto humanitario y soberano" por Semana Santa
- Esta decisión se produce en un contexto de fuertes tensiones con Trump, que augura una pronta caída del régimen
- A mediados de marzo se anunció la excarcelación de otras 51 personas con la mediación del Vaticano
El Gobierno de Cuba ha anunciado el indulto de 2.010 presos como "gesto solidario humanitario y soberano" en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. Un hecho que se da después de que el pasado 12 de marzo informara de la excarcelación de 51 reclusos tras la intermediación del Vaticano y en medio de las fuertes tensiones con Estados Unidos.
"Este gesto humanitario y soberano ha partido de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados", indica un comunicado del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel leído en la televisión cubana, que aunque no facilita la lista de presos indultados ni los motivos de su detención, especifica que estos han cumplido "una parte significativa de sus condenas" y han "demostrado buena conducta".
Entre ellos se encuentran "jóvenes, mujeres, personas mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el extranjero". Quedan excluidos "los reincidentes" y los condenados por agresión sexual, corrupción de menores, asesinato, homicidio, narcotráfico, robo con violencia o delitos contra la autoridad, entre otros.
Varios presos de la cárcel 1580 han sido liberados este viernes, según ha confirmado a Efe uno de los custodios de la prisión, ubicada en el municipio Guanabacoa, de La Habana. Por su parte, Efe también ha constatado la liberación de varios presos en la prisión de La Lima, a las afueras de la capital.
"Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", ha añadido el Gobierno, que recuerda que estos indultos son los quintos que concede desde 2011, y que más de 11.000 personas se han beneficiado desde entonces.
La intermediación del Vaticano
Hace dos semanas, La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos que habían cumplido "una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión". El régimen de la isla encuadró esa decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones" entre el Estado cubano y el Vaticano, que históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.
Desde el 12 de marzo, cuando se anunció la decisión, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD). La mayoría de los excarcelados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores hasta la fecha y que fueron muy reprimidas. Cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.
Conversaciones con EE.UU
La isla arrastra una gran crisis económica agravada desde enero pasado por el bloqueo energético impulsado desde el país norteamericano. Estas excarcelaciones coinciden con un momento de fuertes tensiones entre el Ejecutivo de Díaz-Canel y la Administración estadounidense de Donald Trump, quien en los últimos meses y en repetidas ocasiones ha augurado que el régimen está "a punto de caer" e incluso ha llegado a amenazar con "tomar" la isla. Y ha urgido a sus autoridades ha llegar a "un acuerdo", del que se desconocen sus términos.
El 13 de marzo, el presidente cubano compareció en la televisión nacional, donde señaló que hacía más de tres meses que no entraba ningún barco de combustible" en la isla, lo que motivó que las autoridades cubanas hubieran empezado a mantener conversaciones con el Gobierno de EE.UU. para buscar soluciones al bloqueo impuesto a la nación caribeña.
El dirigente cubano calificó la situación de "insostenible", afirmando que el bloqueo está generando "un impacto inconmensurable". Por ello, abrió las "fases iniciales" a "procesos largos con voluntad de diálogo" y buscar soluciones a las "diferencias bilaterales" con la Administración Trump.
En medio de esta situación, y sin que se conozcan oficialmente detalles de esas conversaciones, el pasado martes un petrolero con bandera rusa que transportaba unos 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó al puerto de Matanzas, en el oeste cubano. Una entrega que se produce después de que EE.UU. transmitiera que permitía al petrolero entregar combustible por razones humanitarias, si bien el gobierno norteamericano asegura que las sanciones permanecen sin cambios y la portavoz Karoline Leavitt describió estas medidas como “decisiones caso por caso”.
Estas medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.
Días antes había llegado a la isla el primer barco de la iniciativa "Nuestra América", una flotilla que transporta suministros médicos, alimentos y paneles solares para ayudar a la población como parte de una operación organizada por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, legisladores, organizaciones humanitarias y figuras públicas.