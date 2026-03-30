No son cubanos pidiendo la intervención de Trump en Cuba por la crisis de pobreza, es un vídeo creado con IA

Nos habéis consultado en nuestro servicio de Whatsapp por un vídeo que muestra a seis cubanos denunciando la crisis de pobreza extrema en el país y pidiendo la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es falso. Se trata de una grabación creada con inteligencia artificial (IA) que procede de un perfil de TikTok que difunde contenidos creados con esta tecnología.

El vídeo por el que nos habéis preguntado lo difunde un perfil de Instagram el 3 de marzo y muestra a un hombre entrevistando por la calle a varios cubanos. La mayoría de ellos son ancianos que, ante las preguntas sobre la cuantía del salario promedio en la isla, responden que "en promedio se gana ocho dólares al mes y no alcanza para nada, no hay comida, no hay corriente, no hay agua" y piden la intervención de Trump.

Captura de la cuenta de Tik Tok que muestra un vídeo generado con IA