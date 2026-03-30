No son cubanos pidiendo la intervención de Trump en Cuba por la crisis de pobreza, es un vídeo creado con IA
- No es un ataque de Estados Unidos a Venezuela, es un vídeo satírico creado con IA
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis consultado en nuestro servicio de Whatsapp por un vídeo que muestra a seis cubanos denunciando la crisis de pobreza extrema en el país y pidiendo la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es falso. Se trata de una grabación creada con inteligencia artificial (IA) que procede de un perfil de TikTok que difunde contenidos creados con esta tecnología.
El vídeo por el que nos habéis preguntado lo difunde un perfil de Instagram el 3 de marzo y muestra a un hombre entrevistando por la calle a varios cubanos. La mayoría de ellos son ancianos que, ante las preguntas sobre la cuantía del salario promedio en la isla, responden que "en promedio se gana ocho dólares al mes y no alcanza para nada, no hay comida, no hay corriente, no hay agua" y piden la intervención de Trump.
Una cuenta que difunde vídeos generados con IA
Hemos hecho una búsqueda inversa en Google Lens y hemos averiguado que los distintos fragmentos de la grabación se difundieron originalmente el 27 de febrero en una cuenta de Tik Tok que se dedica a publicar pequeñas entrevistas a cubanos hechas con IA. Incluso, la aplicación coloca la advertencia: "Incluye contenido generado con IA".
La cuenta que difunde este tipo de contenido tiene más de 19.000 seguidores en Tik Tok y los videos con IA tienen hasta 2,4 millones de visualizaciones.
En VerificaRTVE fragmentamos el video de 1:27 minutos para comprobar en la herramienta Hive Moderation si todas las entrevistas son generadas con IA y el resultado confirmó que hay un 99,6% de probabilidad de que hayan sido creados con Sora 2, un modelo de inteligencia artificial creada por OpenAI. La herramienta Sightengine también identificó que todos los fragmentos de la entrevista son generados con IA.
Las diferentes entrevistas se han recopilado en un solo vídeo que se puede encontrar en Instagram y también en Facebook. En estas plataformas no se advierte que es contenido hecho con IA. Sin embargo, al observar los fragmentos del video hay evidencia de inconsistencias propias de los contenidos generados artificialmente. El entrevistado tiene un halo de luz anormal. Una de las mujeres que aparece tiene el cabello difuminado y un hombre aparece en dos ocasiones simulando ser dos personas diferentes.
Una crisis económica real
Cuba atraviesa desde hace años una situación económica compleja. En RTVE Noticias ya te hemos informado sobre los apagones, las protestas contra el régimen y el desabastecimiento de combustible. Así como las presiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump en 2026.
Además, en VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre otros contenidos falsos como ataques de Estados Unidos a Venezuela creados con IA o imágenes de videojuegos que se presentan como si fueran reales en Ucrania.
*Keyling T. Romero y Patricia Donohoe son alumnas del Máster de Reporterismo Internacional. Esta noticia ha sido supervisada por Estefanía de Antonio, responsable de VerificaRTVE.