Estos vídeos no muestran la destrucción actual de Israel, contienen imágenes falsas o antiguas
- Imágenes creadas con IA y otros bulos sobre los ataques de Irán a Tel Aviv
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Desde que Irán respondió al ataque de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, en redes sociales se han difundido muchas imágenes de ciudades israelíes destruidas, pero no todas son ciertas. Son vídeos generados con IA o descontextualizados que se difunden para trasladar la falsa idea de que muestran los efectos del contrataque de Irán. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos algunos de ellos.
No es la destrucción de Tel Aviv por bombardeos iraníes, es IA
"No es Palestina ni Siria. Es Tel Aviv. Nunca pensé ver esto. Gracias Irán!! (sic)", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 23 de marzo. El texto adjunta un vídeo de edificios destruidos con columnas de humo al fondo. Es falso, está creado con IA.
No es una grabación real de la ciudad de Tel Aviv destruida por bombardeos iraníes, está creada con inteligencia artificial. Hemos analizado el vídeo con dos herramientas de detección de contenidos generados con IA: la del de proyecto IVERES y Hive. Ambas concluyen con más de un 98% de fiabilidad en su predicción que son imágenes generadas con esta tecnología. Además, un análisis del audio del vídeo de redes con el modelo Loccus del proyecto IVERES concluye que el sonido de la grabación es falso con un 100% de confianza en su predicción.
No son imágenes actuales de Tel Aviv, es un vídeo antiguo
En redes sociales difunden un vídeo compuesto por varias secuencias que muestran edificios destruidos y escombros y aseguran que es Tel Aviv en la actualidad. "Tel Aviv... Netanyahu: 'Convertimos a Israel en una potencia mundial’", dice una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 20 de marzo que comparte la grabación. Este vídeo se difunde descontextualizado, contiene imágenes de 2025.
No son imágenes de la situación actual en Tel Aviv, este vídeo circula desde el 19 de junio de 2025. Una búsqueda inversa de varios fotogramas revela que los primeros ocho segundos coinciden exactamente con esta grabación que circula en redes desde el 19 de junio de 2025. Corresponde a la guerra de los 12 días entre Israel e Irán.
Las labores de rescate que se muestran en la grabación nocturna del segundo 11 del vídeo de redes coinciden con este otro vídeo publicado el 14 de junio de 2025 , tal y como informó el experto en verificación e investigación digital Tal Hagin desde su perfil de X. Estas imágenes son coincidentes con el vídeo que publicó el 19 de junio la agencia de noticias AP tras un ataque perpetrado en Ramat Gan (Tel Aviv) el 13 de junio (minuto 02:01). También averiguamos que la parte de la grabación que muestra coches calcinados con banderas israelíes, en el segundo 7 del vídeo de redes, circula desde el 14 de junio de 2025, tras un ataque iraní de madrugada en una zona residencial en Ramat Gan, que dejó 13 heridos.
No es Israel, es Gaza en 2023
En redes sociales han difundido un vídeo compuesto por varias imágenes aéreas y a pie de calle de zonas urbanas destruidas en el que se escucha una voz en árabe. Lo difunde un mensaje de X del 18 de marzo que asegura: "Amanece en Tel Aviv. Tras el mayor ataque hasta la fecha a la capital israelí como venganza por el asesinato de Ali Larijani aparecen los primeros vídeos de la destrucción". Otra publicación del mismo día compartida más de 1.000 veces lo adjunta diciendo: "Esto es lo que, lamentablemente, los medios de comunicación afines a Netanyahu y a su partido no están revelando completamente al público". En la grabación aparece un texto sobreimpreso que ubica las imágenes en Tel Aviv. El audio anuncia en árabe que las imágenes se grabaron en Bat Yam (Israel) por "un bombardeo iraní", tal y como hemos comprobado con la herramienta de transcripción del proyecto IVERES. Es engañoso, la grabación contiene imágenes antiguas.
Los primeros segundos del vídeo muestran un campo de refugiados en la Franja de Gaza, bombardeado en 2023. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa del primer fotograma y comprobamos que este corte de vídeo es del 3 de noviembre de 2023 y muestra la destrucción del campo de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza. En el segundo nueve de este otro vídeo puedes ver elementos coincidentes, como es el edificio de color rosado que también aparece en el vídeo de redes. Además, el audio que acompaña el vídeo de redes no se corresponde con estas imágenes de Gaza.
La difusión de imágenes antiguas o falsas sobre la destrucción de Tel Aviv se ha convertido en una narrativa desinformativa habitual desde que comenzó la guerra. En VerificaRTVE te advertimos de que este vídeo no mostraba explosiones en Tel Aviv, sino un incendio en Hong Kong en 2025. También se han difundido imágenes creadas con inteligencia artificial junto a mensajes que las atribuían a la situación actual de Tel Aviv y en este artículo te alertamos de que una misma cuenta difundió imágenes falsas para hacerlas pasar por la destrucción de la ciudad israelí tras bombardeos iraníes.