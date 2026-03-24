Estos vídeos no muestran la destrucción actual de Israel, contienen imágenes falsas o antiguas

Desde que Irán respondió al ataque de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, en redes sociales se han difundido muchas imágenes de ciudades israelíes destruidas, pero no todas son ciertas. Son vídeos generados con IA o descontextualizados que se difunden para trasladar la falsa idea de que muestran los efectos del contrataque de Irán. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos algunos de ellos.

No es la destrucción de Tel Aviv por bombardeos iraníes, es IA "No es Palestina ni Siria. Es Tel Aviv. Nunca pensé ver esto. Gracias Irán!! (sic)", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 23 de marzo. El texto adjunta un vídeo de edificios destruidos con columnas de humo al fondo. Es falso, está creado con IA. Publicación que difunde un vídeo generado con IA como si fuera real No es una grabación real de la ciudad de Tel Aviv destruida por bombardeos iraníes, está creada con inteligencia artificial. Hemos analizado el vídeo con dos herramientas de detección de contenidos generados con IA: la del de proyecto IVERES y Hive. Ambas concluyen con más de un 98% de fiabilidad en su predicción que son imágenes generadas con esta tecnología. Además, un análisis del audio del vídeo de redes con el modelo Loccus del proyecto IVERES concluye que el sonido de la grabación es falso con un 100% de confianza en su predicción. Pie de foto: Resultados de las herramientas de detección de IA de IVERES y Hive sobre el vídeo falso Verifica RTVE

No son imágenes actuales de Tel Aviv, es un vídeo antiguo En redes sociales difunden un vídeo compuesto por varias secuencias que muestran edificios destruidos y escombros y aseguran que es Tel Aviv en la actualidad. "Tel Aviv... Netanyahu: 'Convertimos a Israel en una potencia mundial’", dice una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 20 de marzo que comparte la grabación. Este vídeo se difunde descontextualizado, contiene imágenes de 2025. Mensaje que difunde un vídeo de junio de 2025 en el contexto de la guerra actual Verifica RTVE No son imágenes de la situación actual en Tel Aviv, este vídeo circula desde el 19 de junio de 2025. Una búsqueda inversa de varios fotogramas revela que los primeros ocho segundos coinciden exactamente con esta grabación que circula en redes desde el 19 de junio de 2025. Corresponde a la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Las labores de rescate que se muestran en la grabación nocturna del segundo 11 del vídeo de redes coinciden con este otro vídeo publicado el 14 de junio de 2025 , tal y como informó el experto en verificación e investigación digital Tal Hagin desde su perfil de X. Estas imágenes son coincidentes con el vídeo que publicó el 19 de junio la agencia de noticias AP tras un ataque perpetrado en Ramat Gan (Tel Aviv) el 13 de junio (minuto 02:01). También averiguamos que la parte de la grabación que muestra coches calcinados con banderas israelíes, en el segundo 7 del vídeo de redes, circula desde el 14 de junio de 2025, tras un ataque iraní de madrugada en una zona residencial en Ramat Gan, que dejó 13 heridos.