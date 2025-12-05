No es un ataque de Estados Unidos a Venezuela, es un vídeo satírico creado con IA

En X circula un vídeo en el que aparecen militares con la bandera de Venezuela y se presenta como si fuera un ataque de Estados Unidos a la ciudad venezolana de La Guaira. Es falso. Se trata de una grabación creada con inteligencia artificial, según los resultados de tres herramientas de detección de IA. Además, a fecha de este artículo, no hay registros de que se haya producido un ataque de EE.UU. en dicha localidad.

"Venezuela Libre ¿Qué está pasando ahora? Estados Unidos vs Venezuela: La verdad detrás de la tensión", leemos en una publicación de X escrita en inglés y compartida más de 1.000 veces desde el 2 de diciembre. El texto adjunta un vídeo de 30 segundos de duración que supera los tres millones de visualizaciones de un grupo de hombres vestidos con uniformes que llevan la bandera de Venezuela y señalan la llegada de barcos armados. Durante la grabación aparece un rótulo que dice "La Guaira" y se oyen las voces de algunos de los protagonistas del vídeo mientras suena una música de fondo.

Un vídeo satírico generado con IA No son imágenes de un ataque de Estados Unidos a La Guaira (Venezuela), es un vídeo satírico creado con IA. Hemos analizado la grabación con tres herramientas de detección de inteligencia artificial (Hive, SightEngine y Image Whisperer) y todas concluyen que es un contenido creado con esta tecnología, tal y como se puede comprobar en la siguiente imagen. Resultados de tres herramientas de detección de IA VerificaRTVE Este vídeo también presenta incongruencias visuales habituales en contenidos generados con inteligencia artificial. Es el caso de la piedra que lanza el hombre que aparece en primer plano en el minuto 00:03. Como se puede apreciar en la imagen inferior, la piedra se divide en tres partes durante el lanzamiento. Otro de los errores que presenta el vídeo son las manos deformadas de uno de los militares que aparecen en segundo plano, en las que se observan los dedos de ambos manos pegados (minuto 00:08). Además, la forma de los dientes del protagonista de la grabación cambia de un segundo a otro, sobre el minuto 00:04. Incongruencias visuales propias de contenidos creados con IA VerificaRTVE Con una búsqueda inversa de imagen, comprobamos que la grabación la difunden un perfil de Facebook dedicado a compartir creaciones con inteligencia artificial y un perfil catalogado en X como "entretenimiento y recreación". Sin embargo, varios usuarios han dudado sobre la veracidad del vídeo, reproducido más de 3 millones de veces, y llegan a preguntar a Grok, la IA de X, sobre si la grabación es cierta o no.