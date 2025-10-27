No son cazas estadounidenses llegando a Venezuela, es falso
Difunden en redes sociales un vídeo que muestra aviones de combate sobrevolando una zona costera y aseguran que son cazas estadounidenses llegando a Venezuela, en el contexto del actual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico. Es falso. La grabación no se registra en Venezuela, son maniobras durante un acto de la Armada de Estados Unidos en una base militar de California el 18 de octubre.
En redes sociales difunden un vídeo de 57 segundos de aviones militares y helicópteros sobrevolando una zona costera. Una publicación de X del 24 de octubre asegura en inglés que es "un ejercicio militar estadounidense realizado justo frente a la frontera venezolana". Encontramos mensajes recientes en redes que relacionan las mismas imágenes con una supuesta invasión estadounidense del país sudamericano. Un perfil de Instagram difundió el vídeo el 22 de octubre en formato ‘reel’ con el siguiente mensaje: “Hoy en el Mar Caribe, vientos de Libertad".
No es Venezuela, son maniobras militares en California
Este vídeo no muestra aviones de combate estadounidenses frente a Venezuela. Se grabó el 18 de octubre en la base militar de Camp Pendleton durante un acto de celebración por los 250 años de la Armada estadounidense. En VerificaRTVE hemos geolocalizado la grabación frente al océano Pacífico, desde la base militar de Camp Pendleton Sur (33.25972541283303, -117.43650014248612). Puedes apreciar que existen elementos coincidentes con el vídeo, como los rectángulos blancos pintados sobre el suelo que aparecen a los 37 segundos.
Una de las cuentas que difunde el vídeo es un medio que posteriormente rectificó para aclarar que las imágenes no se grabaron en Venezuela, sino en California. A través de una búsqueda inversa, encontramos esta grabación difundida en una cuenta de TikTok el 18 de octubre, el mismo día en el que se produjo el acto en California.
La Casa Blanca compartió imágenes del acto y se aprecian imágenes coincidentes con el vídeo que relacionan falsamente con Venezuela. En concreto, en el minuto 55 se observan los mismos aviones y helicópteros sobrevolando las costas californianas desde otra perspectiva. Medios internacionales (1 y 2) informaron sobre este evento conmemorativo, al que acudió el vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Guerra (antes llamado secretario de Defensa), Pete Hegseth.
Trump autoriza ataques a narcolanchas de Venezuela
Esta grabación se difunde en el contexto de los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el océano Pacífico, procedentes de Colombia, o en el mar Caribe, procedentes de Venezuela. Desde el 2 de septiembre, el Ejército estadounidense ha hundido una decena de embarcaciones, causando la muerte de alrededor de cuarenta tripulantes. Mientras tanto, ha escalado la tensión diplomática con los presidentes de estos países sudamericanos, Nicolás Maduro (Venezuela) y Gustavo Petro (Colombia), a los que Trump acusa de estar detrás de los cárteles de la droga. El 15 de octubre, el líder norteamericano admitió que existen operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.
No es la primera vez que se difunden falsedades relacionadas con este conflicto. En VerificaRTVE te hemos aclarado que esta foto no muestra una embarcación colombiana atacada por EE.UU., es una narcolancha interceptada en Canarias. También te hemos explicado que este vídeo de un narcosubmarino interceptado por Estados Unidos no es actual, es de 2019.