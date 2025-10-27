No son cazas estadounidenses llegando a Venezuela, es falso

Difunden en redes sociales un vídeo que muestra aviones de combate sobrevolando una zona costera y aseguran que son cazas estadounidenses llegando a Venezuela, en el contexto del actual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico. Es falso. La grabación no se registra en Venezuela, son maniobras durante un acto de la Armada de Estados Unidos en una base militar de California el 18 de octubre.

En redes sociales difunden un vídeo de 57 segundos de aviones militares y helicópteros sobrevolando una zona costera. Una publicación de X del 24 de octubre asegura en inglés que es "un ejercicio militar estadounidense realizado justo frente a la frontera venezolana". Encontramos mensajes recientes en redes que relacionan las mismas imágenes con una supuesta invasión estadounidense del país sudamericano. Un perfil de Instagram difundió el vídeo el 22 de octubre en formato ‘reel’ con el siguiente mensaje: “Hoy en el Mar Caribe, vientos de Libertad".