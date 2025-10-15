Trump autoriza a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Ocurre solo unas horas después de que el New York Times publique que la Casa Blanca ha dado luz verde a operaciones letales en el marco de un plan cuyo último objetivo es derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump ha asegurado que están estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico también en territorio venezolano tras haber hundido en el mar varias embarcaciones que, supuestamente, conducían narcotraficantes. "Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control", ha declarado.

Los colectivos por derechos humanos Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Centro para los Derechos Constitucionales de EE.UU. han exigido que el mandatario republicano dé explicaciones sobre esas operaciones en el Caribe, en las que han muerto varias personas.

Maduro: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia" La respuesta del mandatario venezolano no ha tardado en llegar. Ha afirmado que América Latina "repudia" a la CIA, tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región. "No a los golpes de Estado dados por la CIA. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", ha manifestado Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Además, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha adelanta que su Gobierno promoverá que se establezcan responsabilidades de carácter penal" contra Estados Unidos por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa de su soberanía. Rodríguez ha explicado que esta propuesta se hará ante la Fiscalía de Venezuela y ante instancias judiciales internacionales y forman parte de una serie de acciones del Consejo, instalado en septiembre ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, acción que Maduro, denuncia como una "amenaza" para sacarlo del poder. Este mismo miércoles, el New York Times ha publicado este miércoles que la Administración Trump habría autorizado a su inteligencia un incremento en sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con miras a derrocarlo, "incluidos ataques dentro de Venezuela". Los periodistas citan como fuentes a funcionarios estadounidenses, aunque desconocen si la agencia ha planeado ya alguna acción o si el plan se plantea como una contingencia. Sí apuntan a que esas misiones podrían activarse "unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor". Estados Unidos. tiene en este momento unos 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe. Estados Unidos mata a seis personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en Venezuela

Colectivos pro derechos humanos exigen explicaciones Tras estas informaciones, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales de EE.UU. han presentado este miércoles una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información del país para que la Administración Trump dé explicaciones de sus operaciones en el Caribe. "El público merece saber cómo nuestro gobierno justifica estos ataques como legales y, dado lo que está en juego, es imperativo el escrutinio público inmediato de sus teorías aparentemente radicales", ha declarado Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, en un comunicado en el que se pregunta si esos ataques en el mar "constituyen, simple y llanamente, asesinato". En esa línea, el director legal del Centro de Derechos Constitucionales de EE.UU., Baher Azmy, ha recalcado que "en un sistema constitucional, ningún presidente puede optar arbitrariamente por asesinar a personas desde el cielo basándose en su capricho o decisión".