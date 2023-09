"Estados Unidos tiene una ventaja, todo está en internet", me comentó un diplomático español hace casi veinte años. Además, esto lo añado yo, tiene otra, la ley de libertad de información (Freedom Of Information Act, FOIA) aprobada en 1967, por la cual cualquiera puede solicitar información a un organismo federal, con algunas excepciones.

Una tercera ventaja es que tiene una sociedad civil muy organizada y activa. Esos tres factores permiten que tengamos acceso a documentos que el Gobierno de Estados Unidos ha ido desclasificando con cuentagotas por iniciativa política y la insistencia de la sociedad civil, entre otros, del National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro formada por periodistas y académicos en 1985 para controlar "el creciente secretismo del Gobierno", según declara en sus principios.

Cincuenta años después está documentado con mucho detalle cómo el Gobierno de Nixon consideró una amenaza para los intereses de Estados Unidos el ascenso al poder de la izquierda en Chile y cómo, cuando no pudo evitarlo, invirtió en hundir lo antes posible ese Gobierno. Partieron de la premisa de que debían hacerlo de forma encubierta para que no fuera contraproducente, la alternativa sería favorecer la crisis económica, inestabilidad social y fortalecer a los militares . El objetivo era crear la condiciones para que "internamente" acabaran con ese Gobierno.

¿Cuál es la versión de Kissinger?

Henry Kissinger sobrevive física, mental y también políticamente. No se ha sentado en ningún banquillo, como piden sus críticos, sino que impera el consenso en considerarlo un gigante de la diplomacia. De la diplomacia pragmática. El fin justifica los medios. Todos los presidentes de Estados Unidos han consultado en algún momento con él, también Barack Obama. Y recibió el Premio Nobel de Paz por las negociaciones para terminar la guerra de Vietnam en 1973. Pero los bombardeos sobre Camboya y la política para Chile lo persiguen y él no disimula su enfado cuando se le recuerdan de manera crítica aquellos episodios.

En una entrevista en la PBS, la televisión pública de Estados Unidos, en febrero de 2001: "Insisto, intentamos que hubiera un voto distinto en el Congreso de Chile o unas segundas elecciones, no un golpe de Estado." Sobre la connivencia de Estados Unidos con la dictadura de Pinochet: "Estaba convencido de que Allende llevaba el país al comunismo. En aquel momento Argentina era un caos, Uruguay había tenido una revolución de la izquierda radical, Perú tenía un gobierno militar socialista y Castro aún era una fuerza vital. Pensábamos que Chile crearía en el Cono Sur una secuencia de acontecimientos extremadamente contrarios a los intereses de EE.UU., en el momento álgido de la Guerra Fría. Por eso no queríamos debilitar a Pinochet.(...) Ahora es fácil olvidar lo que fue la Guerra Fría. Creíamos, acertadamente o no, que estábamos en una lucha a vida o muerte con la Unión Soviética.(...) Yo entonces dedicaba el 95% de mi tiempo a la guerra en Oriente Medio. Además, estábamos enfrentados a la URSS, a China. Y teníamos un presidente en pleno Watergate. Decir ahora que teníamos que haber abordado la cuestión de los derechos humanos…en abstracto, probablemente".

En 2012, en la Universidad de Harvard, donde estudió e impartió clases antes de pasar al gobierno, responde con la misma argumentación a una estudiante de Derecho chilena que le pregunta si, en retrospectiva, cambiaría algo de su política con Chile en aquellos años. Y añade: "En el verano de 1973 la situación interna en Chile era la siguiente: el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales algunas medidas de Allende y el Parlamento pidió a los militares intervenir, no derrocar el gobierno. Llegados a ese punto se produjo el golpe de Estado. Todos los partidos políticos chilenos apoyaron el golpe al principio porque creyeron que era un primer paso a la democracia. Cuando se hizo evidente que Pinochet no entregaría el poder, ¿pudimos haber hecho más? Posiblemente. Probablemente. Pero después de todo eso hubo tres administraciones y se demostró que no fue un proceso fácil. Pero si hablamos del golpe de 1973, no lo animó Estados Unidos, en el de 1971*, sí. En 1973 no estuvimos involucrados. Fue el resultado de situaciones internas, en parte porque Allende trajo tropas cubanas, en parte por el desastre económico. Nosotros estábamos muy descontentos con Allende." Y remata con sarcasmo: "Lo que no entiendo es por qué la gente estaba tan preocupada con Allende y tan feliz cuando lo derrocaron".

(*) Se refiere al intento fallido de golpe de Estado en octubre de 1970, que resultó en el asesinato del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, René Schneider. Participación de la CIA y Henrry Kissinger, que también está documentada.