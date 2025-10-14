Estados Unidos mata a seis personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en Venezuela

Un ataque estadounidense contra un barco en la costa de Venezuela este martes ha matado a seis presuntos narcotraficantes, según ha informado el presidente Donald Trump en redes sociales. "Inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida" asociadas a los cárteles de la droga, ha escrito Trump en su red Truth Social. Es el quinto ataque estadounidense a barcos cerca de las costas de Venezuela.

El ataque "se ha producido en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron", ha informado Trump y ha añadido que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido". En la publicación, un video de aproximadamente 30 segundos parecía mostrar una embarcación estacionaria en un cuerpo de agua siendo impactada por un proyectil antes de explotar.

"Venezuela ha hecho cosas muy malas. Una de ellas, enviar delincuentes y drogas a Estados Unidos. Nos envían a miles y vacían sus barcos. También vacían sus centros psiquiátricos y nos los envían", ha señalado Trump en una rueda de prensa. "Toda la gente que rodea al presidente Nicolás Maduro son lunáticos, están locos. Las personas que están organizando todas estas políticas no saben lo que están haciendo. Y no vamos a tolerar que estas personas vengan a nuestro país. Vamos a hacer todo lo posible para que estas personas no se salgan con la suya", ha rematado Trump.

Respuesta de Venezuela El jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado este martes, tras este nuevo ataque, que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe "deja la vía libre" a los narcotraficantes, quienes "transportan la droga principalmente por el Pacífico". El también secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ha expresado que "si de verdad" Washington quisiera combatir el narcotráfico, tendría en cuenta que el "85 % de la droga que llega a los Estados Unidos de América transcurre por el Pacífico". "Deben estar felices los narcotraficantes del Ecuador, empezando por su presidente (Daniel Noboa), y los narcotraficantes de Perú, de República Dominicana, de Colombia y de México, puesto que la acción en el mar Caribe, la amenaza sobre el mar Caribe y sobre todos los países del Caribe, especialmente sobre Venezuela, les deja la vía libre", ha afirmado Rodríguez, también presidente del Parlamento, ha reiterado que la "intención real" del Gobierno de Donald Trump no es luchar contra el tráfico de drogas, sino "asediar a Venezuela" para hacerse con sus riquezas naturales.

El quinto ataque contra barcos venezolanos Este es el quinto ataque por parte de Estados Unidos contra buques venezolanos en las últimas semanas. Cuatro de ellos han sido cerca de Venezuela y otro cerca de República Dominicana. El 5 de octubre, Trump confirmó el hundimiento de una embarcación que se desplazaba por el Caribe y dos días antes, el Pentágono había anunciado otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga. Según funcionarios estadounidenses, estos ataques se han cobrado la vida de 27 personas. El pasado lunes, Trump informó de otro ataque contra buques venezolanos en las aguas del Caribe y aseguró que había sido tan exitoso que "ya no quedan embarcaciones" en esa zona. "En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", subrayó. El republicano continuó asegurando que al no haber narcotraficantes en el mar, "tendrían que empezar a buscar por tierra", declaraciones que han elevado la tensión con Caracas. El despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela. Un gran refuerzo militar estadounidense se está llevando a cabo en el sur del Caribe. Además de los aviones F-35 en Puerto Rico, hay ocho buques de guerra estadounidenses en la región, con miles de marineros e infantes de marina a bordo, y un submarino de propulsión nuclear. La administración Trump ha proporcionado poca información sobre los ataques anteriores, incluyendo la identidad de los fallecidos o detalles sobre el cargamento. Trump y varios altos funcionarios de su Administración acusan a Maduro de ser el líder de una red de narcotráfico, algo que Caracas niega. EE.UU. y Venezuela, claves de una crisis que se ha disparado en el segundo mandato de Trump

Un "conflicto armado no internacional" El Pentágono reveló recientemente al Congreso que Trump ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga. Algunos exabogados militares afirman que las explicaciones legales ofrecidas por la administración Trump para matar a presuntos narcotraficantes en el mar en lugar de detenerlos no cumplen con los requisitos del derecho de la guerra. Estados Unidos está llevando a cabo un gran refuerzo militar en el sur del Caribe. Además de los aviones F-35 en Puerto Rico, hay ocho buques de guerra estadounidenses en la región, con miles de marineros e infantes de marina a bordo, y un submarino de propulsión nuclear. La administración Trump ha proporcionado poca información sobre los ataques anteriores, incluyendo la identidad de los fallecidos o detalles sobre el cargamento. El presidente venezolano ha alegado repetidamente que Estados Unidos pretende expulsarlo del poder. En agosto, Washington duplicó su recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales que Maduro niega.