Este vídeo de un narcosubmarino interceptado por Estados Unidos no es actual, es de 2019
En redes sociales difunden un vídeo que muestra una persecución en alta mar y aseguran que es la Guardia Costera de EE.UU. interceptando un narcosubmarino en el Pacífico Oriental. Es engañoso. La grabación no muestra una detención actual, el suceso ocurrió en 2019.
"La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó un submarino que transportaba más de 17.000 libras de cocaína a través del Pacífico Oriental", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces desde el 9 de septiembre en la red social X. La publicación adjunta un vídeo de 59 segundos que muestra una persecución en alta mar a gran velocidad. Al final de la grabación, observamos a un uniformado militar saltando al sumergible. La misma cuenta que difunde el vídeo ya lo había publicado el 1 de agosto.
Una interceptación a un narcosubmarino que ocurrió en 2019
Este vídeo de la Guardia Costera de Estados Unidos persiguiendo a un narcosubmarino no es actual. A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos la grabación difundida en Internet el 12 de julio de 2019. Buscando con palabras clave en inglés ("guardia costera", "submarino", "cocaína") encontramos una noticia publicada en esa misma fecha por la Radio Nacional Pública estadounidense (NPR). Este medio comparte un vídeo de mayor calidad y explica que las imágenes fueron tomadas por "un miembro de la Guardia Costera con una cámara en el casco el 18 de junio". Según la NPR, en la grabación vemos cómo los guardacostas abordan "un semisumergible sospechoso de transportar drogas en aguas internacionales del océano Pacífico Oriental".
Los medios difundieron la grabación en 2019. The Washington Post también compartió el vídeo entonces asegurando que este sumergible contenía más de 17.000 libras de cocaína (cerca de 8.000 kilogramos), valoradas en unos 232 millones de dólares. Otros medios internacionales también se hicieron eco de la noticia y compartieron las imágenes (1 y 2).
Este vídeo se difunde en el contexto del reciente ataque de Estados Unidos a un barco con droga procedente de Venezuela del que informó Donald Trump. Este suceso generó un debate sobre si las imágenes que circulaban en redes atribuidas al episodio se generaron o no con inteligencia artificial, tal y como te contamos en VerificaRTVE.
Es habitual que se difundan contenidos descontextualizados relativos a temas de actualidad como este. En VerificaRTVE ya te explicamos que estos vídeos no muestran ataques hutíes en el mar Rojo y te alertamos de esta grabación que no muestra un ataque de los hutíes a un buque de Estados Unidos en el Mar Rojo.