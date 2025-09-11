Este vídeo de un narcosubmarino interceptado por Estados Unidos no es actual, es de 2019

En redes sociales difunden un vídeo que muestra una persecución en alta mar y aseguran que es la Guardia Costera de EE.UU. interceptando un narcosubmarino en el Pacífico Oriental. Es engañoso. La grabación no muestra una detención actual, el suceso ocurrió en 2019.

"La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó un submarino que transportaba más de 17.000 libras de cocaína a través del Pacífico Oriental", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces desde el 9 de septiembre en la red social X. La publicación adjunta un vídeo de 59 segundos que muestra una persecución en alta mar a gran velocidad. Al final de la grabación, observamos a un uniformado militar saltando al sumergible. La misma cuenta que difunde el vídeo ya lo había publicado el 1 de agosto.