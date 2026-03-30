Estados Unidos rompe el bloqueo con Cuba y permite la llegada de un buque petrolero ruso a la isla
- El barco es un tanquero sancionado tanto por EE.UU. como por la Unión Europea (UE)
- No queda claro por qué ha decidido permitir el paso de este buque o si permitirá en el futuro otros envíos de petróleo ruso
La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con unos 730.000 barriles de crudo, tras meses de un bloqueo impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla, según ha informado este domingo el diario The New York Times.
El tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en aguas cubanas el domingo en la tarde, tocando tierra el martes, de acuerdo con el diario. El buque Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por EE.UU. como por la Unión Europea (UE).
La llegada de esta embarcación ayudará a alivianar la crisis energética que atraviesa Cuba, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero. No está claro por qué la Casa Blanca ha decidido permitir el paso de este buque o si permitirá en el futuro otros envíos de petróleo ruso a la isla, según ha señalado el rotativo.
Presión a La Habana
Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba.
EE.UU. ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela. Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.
Hasta 24 los presos políticos excarcelados tras el acuerdo con El Vaticano
La ONG Prisoners Defenders (PD) ha elevado este domingo a 24 la cifra de presos por motivos políticos excarcelados por el Gobierno cubano desde el anuncio hace dos semanas de un proceso, acordado con El Vaticano, que contempla la salida de la cárcel de 51 reclusos.
El nuevo excarcelado es Evelio Luis Herrera Duvergel, de 25 años, quien fue condenado a siete años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla, y se encontraba recluido en la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque (oeste), precisa una nota de PD. "Exigimos la liberación de todos los presos políticos en Cuba", ha afirmado la ONG y señaló que "aún quedarían más de la mitad" de los 51 presos, cuya excarcelación anunció el Gobierno cubano el pasado 12 de marzo.
“🔴29/3/26: 8ª ACTUALIZACIÓN: fue excarcelado Evelio Luis Herrera Duvergel, que sería el 24 de la lista de excarcelados bajo amenazas, con las sentencias intactas, bajo un Régimen Carcelario-Domiciliar de facto. 7 años de condena por un tribunal militar, por manifestarse el #11J.… pic.twitter.com/PLpRCZDE7y“— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) March 29, 2026
La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición. PD criticó esta semana en redes sociales que sólo parte de los 51 beneficiados por la medida sean presos políticos y subrayó que ocurrió algo similar en el proceso de enero de 2025 cuando "sólo el 40%" (219) de los 553 reos excarcelados fueron presos políticos, ya que el resto "eran presos comunes".
Asimismo, denunció que entre los presos comunes excarcelados "figura al menos uno con un asesinato a sus espaldas", así como otras personas condenados por "robo con fuerza y otros delitos comunes". Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.
Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena). Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla.