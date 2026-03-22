Cuba sufre el segundo apagón total de su sistema eléctrico en una semana

La isla de Cuba ha sufrido este sábado una caída total del suministro eléctrico, ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE), el segundo en lo que va de semana.

La "desconexión", que ha sido "total", se ha producido a las 18:32 horas hora local (23:32 hora peninsular española), según lo indicado por la compañía en una publicación en redes sociales. El origen de este nuevo apagón total en la isla parece estar en la localidad de Nuevitas, en la costa este del país, donde se desconectó una unidad del sistema, ha explicado la compañía, que no ha dado más detalles sobre el motivo de esa desconexión.

"A partir de ese instante, ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea", ha añadido Unión Eléctrica. A lo largo de la noche de este sábado se ha ido implementando el protocolo para la recuperación gradual del sistema eléctrico cubano, según ha confirmado también el Ministerio de Energía y Minas del país caribeño a través de un escueto mensaje en redes, donde ha indicado que ya "comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento".

Horas más tarde, la cartera energética ha aclarado que "se prioriza en cada territorio la formación de microsistemas que garanticen energía para los servicios básicos".

Fotografía que muestra a dos personas en una casa sin electricidad este sábado, en La Habana EFE / Ernesto Mastrascusa