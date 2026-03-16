Cuba sufre un nuevo apagón eléctrico con la dificultad añadida de la falta de combustible para reiniciar el sistema
- Se ha producido una "desconexión total" del sistema eléctrico de la isla
- 10 millones de personas se han quedado sin electricidad
Cuba ha sufrido este lunes un nuevo apagón eléctrico que ha afectado a todo el país, el sexto en año y medio. "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", ha informado en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Alrededor de 10 millones de personas se han quedado sin electricidad, informa Reuters.
Cuba sufre una crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.
Falta de combustible para reiniciar el sistema
Aunque el apagón no está directamente relacionado con el embargo de petróleo, la falta de combustible si va a dificultar que se recupere la red.
Un 40 % de la energía producida en Cuba proviene de las centrales termoeléctricas, que funcionan con petróleo nacional. El resto proviene de la energía solar e hidroeléctrica o de generadores que funcionan con diesel o fueloil.
Sin embargo, nueve de las 16 centrales termoeléctricas no estaban operativas este lunes por averías o trabajos de mantenimiento. Las infraestructuras están obsoletas por antigüedad y falta de inversiones.
Cuando las centrales fallan y se produce un apagón, la forma de recuperar la red es generar energía con las fuentes alternativas para dar servicio a pequeñas áreas que se interconectan para llevar la suficiente energía a las centrales, y que estas puedan volver a funcionar, explica Efe. En ocasiones anteriores y con este procedimiento, la recuperación de todo el sistema ha tardado días.
El problema ahora es que Cuba casi no dispone de diésel y fueloil para hacer funcionar los generadores, como ya advirtió hace una semana el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, tras otro apagón masivo que afectó a unos seis millones de personas. El Gobierno cubano ya preveía que se registrasen apagones prolongados y que, en el momento de mayor demanda, un 62 % del país pudiera quedar sin energía.
Cuba no recibe petróleo desde enero y el Gobierno cubano ha acusado a EE.UU. de "asfixia energética". Los apagones han perjudicado la economía y han causado protestas ciudadanas, como las del pasado viernes en la localidad de Morón, en la que un grupo de manifestantes asaltó la sede del Partido Comunista.
Mientras tanto, el Gobierno cubano ha confirmado que negocia con Estados Unidos para una salida negociada. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con tomar la isla por la fuerza, aunque también ha asegurado que confía en llegar a un acuerdo "pronto".