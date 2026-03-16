Cuba sufre un nuevo apagón eléctrico con la dificultad añadida de la falta de combustible para reiniciar el sistema

Cuba ha sufrido este lunes un nuevo apagón eléctrico que ha afectado a todo el país, el sexto en año y medio. "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", ha informado en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Alrededor de 10 millones de personas se han quedado sin electricidad, informa Reuters.

Cuba sufre una crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.