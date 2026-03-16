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Trump asegura que Estados Unidos confía en llegar "muy pronto" a un acuerdo con Cuba

  • No obstante, el mandatario ha matizado que van a tratar "con Irán antes" que con el país caribeño
  • Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre ambas naciones
Trump asegura que Estados Unidos podría llegar "muy pronto" a un acuerdo con Cuba
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, habla durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba. EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY / OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE CUBA
RTVE.es/AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que "muy pronto" podría haber un acuerdo con Cuba y ha añadido que la atención de su Administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", ha sostenido el mandatario. No obstante, ha matizado que "vamos a tratar con Irán antes que con Cuba".

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano. Posteriormente, ha anunciado por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

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El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE.UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

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Esta semana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva. 

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