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Un grupo de manifestantes ataca una sede del Partido Comunista de Cuba en una protesta por los cortes eléctricos

  • La manifestación comenzó de forma pacífica pero derivó en actos vandálicos en la ciudad de Morón
  • La isla atraviesa una profunda crisis por la escasez de alimentos y combustible y la presión de Trump
Atacan una sede del Partido Comunista en Cuba
Imagen de redes sociales de la sede en llamas del Partido Comunista en Morón Social Media/via REUTERS
RTVE.es/AGENCIAS

Un grupo de manifestantes antigubernamentales atacaron en la madrugada del viernes una oficina del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, durante unas protestas contra los prolongados apagones y la escasez de productos básicos que afectan a la isla.

La manifestación comenzó aparentemente de forma pacífica la noche del viernes, pero derivó en actos de vandalismo contra la sede del Comité Municipal del Partido, según informó el periódico estatal Invasor. Morón se encuentra en la costa norte de Cuba, a unos 460 kilómetros al este de La Habana y cerca del polo turístico de Cayo Coco.

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes irrumpiendo en el edificio, sacando documentos, ordenadores y muebles que posteriormente fueron quemados en la calle. Otras grabaciones muestran un incendio frente al edificio y a personas lanzando piedras contra sus ventanas mientras se escuchan gritos de “libertad”.

Según Invasor, cinco personas fueron detenidas tras los hechos, que el diario calificó de “actos de vandalismo”. El medio señaló que “lo que en un inicio transcurrió de forma pacífica, y tras un intercambio con las autoridades locales, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido”.

Para todos los públicos El Departamento de Estado de EE.UU: "Cuba está en las últimas" - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

Estamos con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado.

Natalia, hoy el presidente

Donald Trump celebra aquí en Miami la primera reunión de una nueva iniciativa

con líderes latinoamericanos, el Escudo de las Américas.

Él ha dejado claro su voluntad de ejercer control sobre el continente

americano, de ejercer su influencia.

¿Cuáles son los objetivos de esta nueva alianza?

Bueno, esta alianza que hoy el presidente Trump anunció como una nueva

organización tiene como objetivos..

muy concretos que son bajo el marco de esa doctrina Don Roe, que

estamos restableciendo la preeminencia de los Estados Unidos en nuestra

vecindad, que es

nuestra región, y los objetivos muy particulares son en los aspectos de

seguridad,

de estabilidad y de prosperidad.

Dice que está muy contento con Delcy Rodríguez,

pero ella no está aquí.

¿La ha invitado a esta cumbre?

Los países que están el día

de hoy han sido los que han sido invitados por la Casa Blanca, así que

son los que han sido incluidos

Lo que podemos ver en estos 12 países es que me parece que coincide bastante

con las visitas

al extranjero que ha hecho el secretario Rubio a la región.

Esto no es una cumbre ni teórica

ni simbólica, es una cumbre donde se reúnen países que ya han tenido éxitos

y

logros en el ámbito de seguridad y que ya tienen acuerdos con los

Estados Unidos como para las deportaciones, para trabajar en

conjunto contra las drogas

¿Y cuál es el plan del presidente para Cuba?

Hoy ha dicho que están negociando.

¿Está hablando

el secretario de Estado con el nieto de Raúl Castro.

Hoy lo que dijo el presidente no es nada nuevo

de lo que él ha dicho en los últimos días

El presidente Trump dijo que el secretario Rubio está liderando esas

negociaciones, esas conversaciones y es del interés del régimen

cubano seguir con esas negociaciones.

No estamos hablando de quiénes son

los pares con los que están o los interlocutores con los que estamos

hablando, el secretario Rubio

no lo ha compartido.

Posiblemente es para no poner en riesgo

esas conversaciones y discusiones que están sucediendo.

Lo que sí dejó claro el presidente es que

haciendo?

tomen la decisión inteligente para su pueblo.

¿Y si esa presión no funciona se plantea

el presidente atacar

Cuba? Yo creo que no podemos ponerle

palabras al presidente Trump en lo que él considere hacer o no hacer en el

futuro

Creo que el secretario Marco Rubio analiza muy bien esas situaciones y él

será el que le va a aconsejar

al presidente Trump a la Casa Blanca de pasos a seguir

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU: “Cuba está en las últimas, seguiremos presionando”

Manifestaciones poco frecuentes

Las protestas violentas son poco frecuentes en Cuba, donde la Constitución de 2019 reconoce el derecho a manifestarse, aunque la legislación que regula su aplicación sigue pendiente en el Parlamento.

La isla, con unos 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, combustible, medicamentos y electricidad. En los últimos días se han registrado protestas nocturnas en varios barrios de La Habana, muchas de ellas en forma de caceroladas contra los prolongados apagones.

El lunes, estudiantes realizaron una sentada en las escalinatas de la Universidad de La Habana después de que el gobierno suspendiera las clases presenciales, atribuyendo la decisión a la escasez de combustible que afecta al transporte público.

La situación energética se ha agravado tras el endurecimiento de la presión de Estados Unidos sobre la isla. Washington ha reducido los suministros de petróleo venezolano hacia Cuba y ha amenazado con imponer aranceles a países que vendan crudo al país caribeño, en el marco de una política de máxima presión.

No recomendado para menores de 7 años Cuba negocia con EE.UU. en medio de la crisis energética | Ver ahora
Cuba negocia con EE.UU. en medio de la crisis energética

Trump pide un cambio político

Las relaciones bilaterales se han deteriorado en los últimos meses. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que Cuba está cerca del colapso y ha instado al gobierno cubano a alcanzar un acuerdo con Washington. También ha manifestado su deseo de un cambio político en la isla, en parte por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

El gobierno cubano confirmó el viernes que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para intentar reducir las tensiones. Paralelamente, La Habana ha comenzado a liberar a algunos presos políticos en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano, que históricamente ha actuado como intermediario entre ambos países.

Morón fue también escenario de protestas durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba desde la revolución de 1959 encabezada por Fidel Castro.

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