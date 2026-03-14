Un grupo de manifestantes ataca una sede del Partido Comunista de Cuba en una protesta por los cortes eléctricos
- La manifestación comenzó de forma pacífica pero derivó en actos vandálicos en la ciudad de Morón
- La isla atraviesa una profunda crisis por la escasez de alimentos y combustible y la presión de Trump
Un grupo de manifestantes antigubernamentales atacaron en la madrugada del viernes una oficina del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, durante unas protestas contra los prolongados apagones y la escasez de productos básicos que afectan a la isla.
La manifestación comenzó aparentemente de forma pacífica la noche del viernes, pero derivó en actos de vandalismo contra la sede del Comité Municipal del Partido, según informó el periódico estatal Invasor. Morón se encuentra en la costa norte de Cuba, a unos 460 kilómetros al este de La Habana y cerca del polo turístico de Cayo Coco.
Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes irrumpiendo en el edificio, sacando documentos, ordenadores y muebles que posteriormente fueron quemados en la calle. Otras grabaciones muestran un incendio frente al edificio y a personas lanzando piedras contra sus ventanas mientras se escuchan gritos de “libertad”.
Según Invasor, cinco personas fueron detenidas tras los hechos, que el diario calificó de “actos de vandalismo”. El medio señaló que “lo que en un inicio transcurrió de forma pacífica, y tras un intercambio con las autoridades locales, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido”.
Estamos con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado.
Natalia, hoy el presidente
Donald Trump celebra aquí en Miami la primera reunión de una nueva iniciativa
con líderes latinoamericanos, el Escudo de las Américas.
Él ha dejado claro su voluntad de ejercer control sobre el continente
americano, de ejercer su influencia.
¿Cuáles son los objetivos de esta nueva alianza?
Bueno, esta alianza que hoy el presidente Trump anunció como una nueva
organización tiene como objetivos..
muy concretos que son bajo el marco de esa doctrina Don Roe, que
estamos restableciendo la preeminencia de los Estados Unidos en nuestra
vecindad, que es
nuestra región, y los objetivos muy particulares son en los aspectos de
seguridad,
de estabilidad y de prosperidad.
Dice que está muy contento con Delcy Rodríguez,
pero ella no está aquí.
¿La ha invitado a esta cumbre?
Los países que están el día
de hoy han sido los que han sido invitados por la Casa Blanca, así que
son los que han sido incluidos
Lo que podemos ver en estos 12 países es que me parece que coincide bastante
con las visitas
al extranjero que ha hecho el secretario Rubio a la región.
Esto no es una cumbre ni teórica
ni simbólica, es una cumbre donde se reúnen países que ya han tenido éxitos
y
logros en el ámbito de seguridad y que ya tienen acuerdos con los
Estados Unidos como para las deportaciones, para trabajar en
conjunto contra las drogas
¿Y cuál es el plan del presidente para Cuba?
Hoy ha dicho que están negociando.
¿Está hablando
el secretario de Estado con el nieto de Raúl Castro.
Hoy lo que dijo el presidente no es nada nuevo
de lo que él ha dicho en los últimos días
El presidente Trump dijo que el secretario Rubio está liderando esas
negociaciones, esas conversaciones y es del interés del régimen
cubano seguir con esas negociaciones.
No estamos hablando de quiénes son
los pares con los que están o los interlocutores con los que estamos
hablando, el secretario Rubio
no lo ha compartido.
Posiblemente es para no poner en riesgo
esas conversaciones y discusiones que están sucediendo.
Lo que sí dejó claro el presidente es que
haciendo?
tomen la decisión inteligente para su pueblo.
¿Y si esa presión no funciona se plantea
el presidente atacar
Cuba? Yo creo que no podemos ponerle
palabras al presidente Trump en lo que él considere hacer o no hacer en el
futuro
Creo que el secretario Marco Rubio analiza muy bien esas situaciones y él
será el que le va a aconsejar
al presidente Trump a la Casa Blanca de pasos a seguir
Manifestaciones poco frecuentes
Las protestas violentas son poco frecuentes en Cuba, donde la Constitución de 2019 reconoce el derecho a manifestarse, aunque la legislación que regula su aplicación sigue pendiente en el Parlamento.
La isla, con unos 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, combustible, medicamentos y electricidad. En los últimos días se han registrado protestas nocturnas en varios barrios de La Habana, muchas de ellas en forma de caceroladas contra los prolongados apagones.
El lunes, estudiantes realizaron una sentada en las escalinatas de la Universidad de La Habana después de que el gobierno suspendiera las clases presenciales, atribuyendo la decisión a la escasez de combustible que afecta al transporte público.
La situación energética se ha agravado tras el endurecimiento de la presión de Estados Unidos sobre la isla. Washington ha reducido los suministros de petróleo venezolano hacia Cuba y ha amenazado con imponer aranceles a países que vendan crudo al país caribeño, en el marco de una política de máxima presión.
Trump pide un cambio político
Las relaciones bilaterales se han deteriorado en los últimos meses. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que Cuba está cerca del colapso y ha instado al gobierno cubano a alcanzar un acuerdo con Washington. También ha manifestado su deseo de un cambio político en la isla, en parte por sus vínculos con Rusia, China e Irán.
El gobierno cubano confirmó el viernes que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para intentar reducir las tensiones. Paralelamente, La Habana ha comenzado a liberar a algunos presos políticos en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano, que históricamente ha actuado como intermediario entre ambos países.
Morón fue también escenario de protestas durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba desde la revolución de 1959 encabezada por Fidel Castro.