Apagón en dos tercios de Cuba por un fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Dos tercios de Cuba han sufrido un apagón masivo este miércoles tras un fallo en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que ha afectado a millones de personas.

Según ha informado la estatal Unión Eléctrica (UNE) a través de sus redes sociales, "se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río" y han asegurado que ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del servicio. La causa técnica fue la "salida inesperada" de la termoeléctrica Antonio Guiteras a las 2.41 hora local por "un salidero en la caldera".

Causas y estado del sistema eléctrico

Este incidente ha ocurrido en medio de una crisis energética que se ha agravado desde mediados de 2024 debido al bloqueo de petrolero de Estados Unidos, sumando cinco apagones nacionales y varios parciales registrados en el último año y medio.

La avería no guarda relación con la previsión de la UNE para este miércoles, que ya anticipaba grandes apagones durante toda la jornada, el mayor de ellos cubriendo el 63% del país, una de las cifras más altas desde 2022.

El Ministerio de Energía y Minas ha añadido que la central de Felton "mantiene en línea" una de sus unidades, lo que facilitaría las labores de reconexión. Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por roturas o mantenimiento. Esta situación no se debe al bloqueo de petróleo, sino a las "condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones".

Mientras el Gobierno cubano acusa a Washington de "asfixia energética" por el bloqueo de petróleo que mantiene los motores de generación de diésel "básicamente parados por la falta de combustible", expertos independientes han señalado que la crisis responde a una "infrafinanciación crónica" y estiman que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reparar el sistema.

Los cortes de luz diarios, ajenos a las averías y que superan las 20 horas diarias en varias regiones, han provocado que la economía se reduzca más de un 15% desde 2020 y han sido el "detonante de las principales protestas de los últimos años".