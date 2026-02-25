La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EE.UU.

Cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos han muerto este miércoles en un tiroteo con la Tropa Guarda frontera cubana en aguas territoriales de la isla, en un incidente que dejó además siete heridos, según ha informado el Ministerio del Interior.

De acuerdo con el comunicado oficial, replicado por medios estatales, la embarcación fue detectada en la mañana dentro de aguas cubanas. Una unidad con cinco efectivos se aproximó para su identificación al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo (provincia de Villa Clara).

Siempre según la versión ministerial, desde la lancha “infractora” se abrió fuego contra los agentes, que respondieron a los disparos. En el intercambio murieron cuatro ocupantes de la embarcación civil y resultaron heridas siete personas: seis de los tripulantes y el comandante de la patrullera cubana. Las autoridades aseguraron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica. Por el momento no se han difundido identidades ni posibles motivaciones de los fallecidos.

