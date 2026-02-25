La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EE.UU.
- En el incidente han resultado heridas siete personas
- Desde septiembre EE.UU. ha realizado 45 ataques contra embarcaciones identificadas como “narcolanchas”
Cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos han muerto este miércoles en un tiroteo con la Tropa Guarda frontera cubana en aguas territoriales de la isla, en un incidente que dejó además siete heridos, según ha informado el Ministerio del Interior.
De acuerdo con el comunicado oficial, replicado por medios estatales, la embarcación fue detectada en la mañana dentro de aguas cubanas. Una unidad con cinco efectivos se aproximó para su identificación al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo (provincia de Villa Clara).
Siempre según la versión ministerial, desde la lancha “infractora” se abrió fuego contra los agentes, que respondieron a los disparos. En el intercambio murieron cuatro ocupantes de la embarcación civil y resultaron heridas siete personas: seis de los tripulantes y el comandante de la patrullera cubana. Las autoridades aseguraron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica. Por el momento no se han difundido identidades ni posibles motivaciones de los fallecidos.
Aumenta la tensión EE.UU. - Venezuela
El episodio se produce en un contexto de fuerte tensión bilateral, después de que Washington impusiera en enero un bloqueo energético a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.
En los últimos años se han registrado incidentes similares, incluidos dos en 2022: uno cerca de Villa Clara, cuando una lancha procedente de EE.UU. disparó contra fuerzas cubanas e hirió a un oficial, y otro en Bahía Honda, donde una embarcación rápida chocó con una patrullera del Ministerio del Interior, provocando su hundimiento y la muerte de varios tripulantes. Las autoridades cubanas denuncian con frecuencia la detección de lanchas utilizadas para recoger migrantes en la costa norte y califican estos hechos de “violaciones territoriales” y “tráfico humano”.
La crisis coincide con un movimiento parcial de Washington respecto al suministro de crudo. Estados Unidos confirmó esta semana que ha flexibilizado con fines humanitarios ciertas restricciones a la exportación de petróleo hacia Cuba, gravemente afectada por la escasez de combustible. El Departamento del Tesoro señaló que el petróleo de origen venezolano podrá ser revendido y canalizado hacia el sector privado, siempre que no beneficie "al régimen" sino "al pueblo cubano".
En paralelo, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde septiembre ha llevado a cabo 45 ataques contra embarcaciones que Washington identifica como “narcolanchas”, con un balance de al menos 151 muertos, según datos oficiales estadounidenses, unas acciones que han suscitado interrogantes sobre su encaje en el derecho internacional y han aumentado la sensibilidad regional ante el uso de la fuerza en aguas caribeñas.
El presidente Donald Trump ha calificado a Cuba de "nación en quiebra" y ha pedido a La Habana que alcance un acuerdo con Washington, aunque ha descartado públicamente una operación directa para derrocar al Gobierno. El anuncio ha coincidido con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, en la cumbre de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en San Cristóbal y Nieves.