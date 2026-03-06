Trump asegura que Cuba "va a caer muy pronto" y reitera que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y ha reiterado que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington.

En una conversación telefónica con la cadena CNN sobre la operación militar lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump ha insistido en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Medio, que este viernes llega a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", ha dicho Trump en una breve conversación telefónica.

Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo" y para negociar Trump ha designado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", ha añadido.

La víspera, el mandatario estadounidense dijo que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.