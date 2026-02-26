Cuba dice que se defenderá ante cualquier "agresión terrorista", en plena escalada de tensiones con EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha remarcado este jueves que, aunque su país "no agrede ni amenaza", se defenderá "con determinación y firmeza" frente a "cualquier agresión terrorista y mercenaria" que pretenda afectar su "soberanía y estabilidad nacional".

Así lo ha expresado el mandatario en su cuenta de X, después de que este miércoles cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos murieran en un tiroteo con la Guardia de frontera cubana en aguas territoriales de la isla, un incidente que dejó además siete heridos.

Este hecho elevó la tensión con Washington, que en las últimas semanas ha reforzado las presiones a la isla con un mayor bloqueo energético y amenazas arancelarias a los países que pretendan vender energía a la isla.

