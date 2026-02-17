Trump afirma que Cuba es "una nación fallida" y que están hablando para llegar a un "acuerdo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", pero considera "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", ha afirmado Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida", lamentó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubano-estadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la isla y reunirse con sus familias.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", ha declarado.