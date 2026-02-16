Albares promete enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU
- El ministro de Exteriores español promete alimentos y medicinas a su homólogo cubano
- El secretario general de la ONU alerta del agravamiento de la crisis energética y pide diálogo
El Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha prometido enviar alimentos y material sanitario a Cuba a través de la ONU, como ayuda humanitaria para paliar la grave crisis que sufre el país por el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.
Albares, ha recibido este lunes en Madrid a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a quien ha prometido el envío de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad.
Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado del agravamiento de la crisis energética por la falta de combustible y ha pedido diálogo entre el régimen cubano y el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Reunión con el ministro cubano en Madrid
Albares y Rodríguez han tratado de la situación de las empresas españolas en Cuba y del compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
"Se ha abordado la situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo", ha informado Exteriores. "España prestará ayuda humanitaria de la AECID a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad", ha añadido, aunque sin explicar cómo se hará llegar la ayuda, según recoge Europa Press.
Por su parte, Rodríguez ha reiterado la voluntad de "reforzar el diálogo" con España "en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el derecho internacional y a la creciente agresión de EEUU contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo", según ha escrito en redes sociales.
Ambos ministros han hablado también de los objetivos de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid.
Cuba lleva varios años sumida en una de las mayores crisis desde la Revolución de 1959, con apagones eléctricos constantes y falta de suministros básicos. El embargo petrolero impuesto por Trump tras el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, junto con la amenaza de sanciones a los países que envíen petróleo, han agravado la crisis.
Guterres pide diálogo
La ONU ya ha advertido de que el embargo y las sanciones perjudican más a los más vulnerables en la isla, y ponen en peligro tanto la atención sanitaria como la alimentación básica.
Este lunes el secretario general de la organización, António Guterres, ha trasladado su preocupación por la situación en Cuba y ha pedido diálogo.
"El secretario general está preocupado por la situación, que está empeorando", ha declarado el portavoz del secretario general, Stephan Dujarric, según informa Efe. "Las necesidades de petróleo continúan sin satisfacerse", y esto afecta al funcionamiento de servicios básicos y la actividad económica.
"Creemos firmemente en la importancia del diálogo. El secretario general quiere diálogo", ha subrayado Dujarric.
La ONU mantiene equipos en Cuba que trabajan con el Gobierno para apoyar la respuesta humanitaria y aliviar la situación de la población.
La Asamblea General de la ONU ha pedido reiteradamente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos contra la isla. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además, ha recordado que las sanciones unilaterales impuestas por Washington violan la legalidad internacional.