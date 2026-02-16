Albares promete enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU

El Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha prometido enviar alimentos y material sanitario a Cuba a través de la ONU, como ayuda humanitaria para paliar la grave crisis que sufre el país por el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Albares, ha recibido este lunes en Madrid a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a quien ha prometido el envío de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad.

Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado del agravamiento de la crisis energética por la falta de combustible y ha pedido diálogo entre el régimen cubano y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Reunión con el ministro cubano en Madrid Albares y Rodríguez han tratado de la situación de las empresas españolas en Cuba y del compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). "Se ha abordado la situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo", ha informado Exteriores. "España prestará ayuda humanitaria de la AECID a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad", ha añadido, aunque sin explicar cómo se hará llegar la ayuda, según recoge Europa Press. Por su parte, Rodríguez ha reiterado la voluntad de "reforzar el diálogo" con España "en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el derecho internacional y a la creciente agresión de EEUU contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo", según ha escrito en redes sociales. ““ Ambos ministros han hablado también de los objetivos de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid. Cuba lleva varios años sumida en una de las mayores crisis desde la Revolución de 1959, con apagones eléctricos constantes y falta de suministros básicos. El embargo petrolero impuesto por Trump tras el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, junto con la amenaza de sanciones a los países que envíen petróleo, han agravado la crisis.