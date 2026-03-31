Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba con el permiso de EE.UU.

Un petrolero con bandera rusa que transporta unos 700.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, ha alcanzado este martes el puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, hacia las 08:15 hora local (12:15 GMT). Ello constituye el primer envío de petróleo desde el 9 de enero a la isla tras del corte de suministro de combustible ordenado por la administración Trump.

Esta entrega se produce después de que EE.UU. transmitiera que permitía al petrolero entregar combustible por razones humanitarias, si bien el gobierno norteamericano asegura que las sanciones permanecen sin cambios y la portavoz Karoline Leavitt describió estas medidas como “decisiones caso por caso”. Las medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”

El buque Anatoly Kolodkin, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE.UU. desde 2024, entró en aguas territoriales cubanas a última hora del domingo, no muy lejos de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo. Gran parte de la ciudad cercana —y la mayor parte de Cuba— estaba sin electricidad en ese momento.

"Esto es como una gota de agua en el desierto", dice a Reuters Marino Gálvez, de 66 años, residente de Matanzas, quien observaba las maniobras del barco desde el malecón de la ciudad. "Lo que nos están haciendo es muy injusto, y la gente no debería pagar por las políticas de ningún gobierno", sostiene.

Según el presidente Miguel Díaz-Canel, Cuba no ha recibido un petrolero en tres meses. Una situación que ha agravado una crisis energética ya preexistente y que ha provocado apagones recurrentes en el país de 10 millones de habitantes, afectando gravemente la sanidad, el transporte público y la agricultura.

Pasarán varios días antes de que el cargamento de crudo pueda ser procesado y convertido en combustibles. El buque transporta crudo ruso tipo Urals, de acidez media, que se adapta bien a las envejecidas refinerías cubanas.

Rusia "trabaja" en más envíos Preguntado el lunes sobre si habría más envíos rusos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en ello”. La carga rusa podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cubriendo la demanda del país durante aproximadamente 12 días y medio, según afirma a AFP Jorge Piñón, experto del sector energético cubano en la Universidad de Texas en Austin. "Es fundamental para que podamos subsistir, porque el país está paralizado", declara Felipe Serrano, de 76 años, que trabaja como vigilante en un restaurante. Leticia Munguía, una jubilada de 61 años, también ha celebrado la llegada del buque: “Ojalá sigan enviando (petróleo), porque este envío no cubrirá todo lo que necesitamos”. La administración Trump capturó el pasado 3 de enero al mandatario venezolano Nicolás Maduro y amenazó con sancionar a cualquier país que entregue petróleo a La Habana. Esta amenaza llevó a México a interrumpir sus envíos de petróleo destinados a Cuba. Al no poder abastecer a la isla, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció una donación personal de 20.000 pesos (unos 1.100 dólares) para enviar ayuda humanitaria. En opinión de Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, un grupo de reflexión no partidista con sede en Washington, la estrategia de la Casa Blanca "es llevar al sistema al borde del abismo”, pero no provocar "un colapso total o una catástrofe humanitaria". Para justificar el bloqueo energético, Trump afirma que Cuba representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán. Pero "si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema", declaró el domingo. “Cuba está acabada (...) reciban o no un cargamento de petróleo no cambiará nada”, afirmó. La transición política que EE.UU. busca imponer en Cuba: ¿negociar con los Castro la cabeza de Díaz-Canel? Sara Gómez Armas