Avance semanal de 'La Promesa' del 8 al 12 de junio: Julieta muestra signos de despertar

La Promesa: Julieta muestra signos de despertar

La Promesa: Julieta muestra signos de despertarMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Andrea San Juan

La repentina muerte de Santos ha conmocionado a La Promesa. El lacayo decidió enfrentarse al duque de Carril y fue alcanzado por una bala. Desgraciadamente, el doctor no pudo hacer nada por salvar su vida… Julieta se sometió a una operación urgente y todo parecía ir bien hasta que… ¡ha entrado en estado crítico! ¿Se recuperará? 

Vera se siente culpable por todo lo ocurrido y está dispuesta a abandonar el palacio hasta que… ¡Lope ha aparecido por sorpresa! ¿Logrará que la de Carril cambie de opinión? Martina, por su parte, no está dispuesta a seguir ocultando sus sentimientos y ha decidido declarar su amor a Adriano. ¡Se han dejado llevar! Si quieres saber lo que va a pasar del 8 al 12 de junio aquí te dejamos el avance de los episodios 851 al 853. 

Lunes 8 de junio

El lunes 8 de junio no habrá emisión de La Promesa para dejar paso a la programación especial por la visita del Papa León XIV a España.  

Avance del capítulo 851 del martes 9 de junio

Lope regresa a La Promesa tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril, sin saber que el lacayo ha fallecido. Simona y Candela le dan la triste noticia. Mientras, Vera, que está muy afectada, huye. Adriano y Martina discuten sobre su relación, la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos. Ciro cuenta a la familia que Julieta está en estado de letargo y podría no despertar. Manuel la vela, temiéndose que le ocurra lo mismo que a Jana, mientras Curro lo apoya. Carlo y María Fernández están felices por haberse librado de Estefanía de una vez por todas y por la inminente llegada de su bebé. ¡Curro y Ángela regresan de Madrid! Jacobo le confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Pía le dice a Teresa que Cristóbal la despedirá si no aparece la carta que le requisó. El ama de llaves termina asumiendo la responsabilidad, provocando la ira del mayordomo. Lope quiere reconquistar a Vera, pero ella no le da ninguna oportunidad. Julieta parece empezar a moverse, pero es Ciro quien la vela y no se da cuenta de nada…

La Promesa: Curro y Ángela descubren lo ocurrido en su ausencia

La Promesa: Curro y Ángela descubren lo ocurrido en su ausencia

Miércoles 10 de junio

El miércoles 10 de junio no habrá emisión de La Promesa para dejar paso a la programación especial por la visita del Papa León XIV a España.  

Avance del capítulo 852 del jueves 11 de junio

Cristóbal toma una drástica decisión: suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. ¡Julieta muestra signos de despertar! Es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel, por su parte, sufre al ver a Ciro al lado de Julieta... Curro y Angela cuentan sus aventuras en Madrid, él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Les explica que las mujeres de la corte ayudaron a Curro a obtener su título cuando se enteraron de su historia de amor. María Fernández siente dolores y cree que está de parto, pero todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronto maternidad. Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos. Vera, por su parte, se escabulle para no hablar con él. Pía y Ricardo recuperan sus amistad poco a poco. Adriano baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel le confiesa a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado… 

La Promesa: Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su silueta

La Promesa: Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su siluetat

Avance del capítulo 853 del viernes 12 de junio

Leocadia se muestra orgullosa del éxito de Curro, hablando de él como si siempre lo hubiera apoyado. Curro y Ángela no se la creen, pero les divierte esta nueva Leocadia. Adriano, tras distinguir luces y sombras, le pide a Ricardo que avise al doctor. Simona y Candela interceden para que Vera hable con Lope, pero ella se mantiene firme: le pide que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz. Teresa explica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, algo que las indigna. Cristóbal propone a María y Petra ser amas de llaves. Y Alonso propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo que Cristóbal no quiere. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza, pidiéndole que regrese a su vida en Madrid. Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio. Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad: nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York, se lo inventó todo para retenerla.