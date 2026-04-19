El tiempo en España hoy 19 de abril: sigue el calor y habrá chubascos fuertes en el nordeste peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una nueva jornada de temperaturas altas en general para la época, aunque con tormentas y chubascos fuertes, además de posibles rachas de viento muy fuertes y granizo, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos.

En Canarias habrá calima y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de las islas de Tenerife y La Palma.

Continuará la inestabilidad en el norte y nordeste peninsular, especialmente en el Cantábrico, Ibéricas, Navarra y valle de Ebro.

Se prevén tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos; más aisladamente, las tormentas podrían afectar al sistema Central, serranía de Cuenca y a la cordillera Cantábrica.

En Canarias, cielos con abundantes nubes medias y altas al principio del día, tendiendo a despejar.

No se descartan brumas y nieblas en el interior de Galicia y de las comunidades del Cantábrico. La calima empezará a remitir en las islas canarias más occidentales.

Previsión del tiempo en España domingo 19 de abril RTVE

Las temperaturas apenas variarán; subirán las máximas en el extremo norte, con ascensos que podrán ser notables en el norte de Galicia.

En Canarias las temperaturas subirán en las islas orientales y bajarán en las occidentales.

Temperaturas máximas en España domingo 19 de abril RTVE

El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en general en los litorales, excepto en el Cantábrico donde el viento será moderado del este y nordeste, con posibles momentos de fuerte al norte de Galicia; se espera levante moderado en el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes.

El viento en el archipiélago canario será moderado y variable, y con rachas muy fuertes del sur en zonas altas de Tenerife, La Palma y, puntualmente, de La Gomera y Gran Canaria.

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