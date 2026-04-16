Hora y dónde ver en TV el Atlético - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey

El Atleti o la Reale. Los del Cholo Simeone buscan sumar su undécimo título en el torneo español, siendo el último de 2013 ante el Real Madrid. Por su parte, los de Pellegrino Matarazzo quieren su cuarto título en esta competición. El equipo vasco logró su última Copa del Rey en 2020 en el derbi ante el Athletic de Bilbao. ¿Quién conseguirá alzarse con la Copa? El sábado 18 de abril, a partir de las 21.00 horas (hora peninsular), el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan al partido de la final de la Copa del Rey 2025-206 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

El Atlético de Madrid sentenció la eliminatoria en el partido de ida con un 4-0. Sin embargo, en la vuelta, el FC Barcelona no se lo puso nada fácil. Los de Hansi Flick estuvieron muy cerca de remontar la eliminatoria, pero se quedaron a un solo gol de lograrlo. Los blaugranas se llevaron la victoria por 3-0 a los rojiblancos en la vuelta, pero no fue suficiente para superar el marcador de la ida. El Barça dominó completamente el partido en el Camp Nou, presionando alto y generando muchas ocasiones. Marc Bernal marcó dos goles y Raphinha anotó de penalti justo antes del descanso. Aun así, el equipo no consiguió el cuarto tanto que habría forzado la prórroga. El Atlético apenas generó peligro y resistió gracias a su portero Muso, clave para evitar más goles. Pese al asedio constante en la segunda parte, el marcador no se movió más. Con este resultado, el Atlético de Madrid se clasifica para la final de la Copa del Rey.

02.16 min Mejores momentos del Barcelona vs Atlético de Madrid (vuelta semis Copa del Rey)

La Real Sociedad se clasificó para la final de la Copa del Rey tras vencer 1-0 al Athletic Club en la vuelta de semifinales, cinco años después de su última final. El partido fue muy igualado y sin goles durante casi todo el tiempo, aunque la Real generó las ocasiones más claras. El Athletic mejoró respecto a la ida, pero no logró remontar la eliminatoria. El momento decisivo llegó en el minuto 87, cuando el árbitro señaló un penalti tras revisión del VAR por un agarrón dentro del área. Mikel Oyarzabal lo transformó y dio la victoria definitiva a los donostiarras.

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