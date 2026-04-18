España - Ucrania, en directo hoy el partido de clasificación para el Mundial femenino

España se mide a Ucrania este sábado en el segundo partido de la segunda ventana de clasificación al Mundial 2027 de Brasil, después de la dura derrota sufrida esta misma semana ante Inglaterra en Wembley por 1-0. Síguelo en directo en vídeo aquí, en La 1 y en RTVE Play.

Las futbolistas de Sonia Bermúdez necesitan sumar los tres puntos para seguir la estela de las inglesas y seguir con opciones de arrebatarles la primera plaza del grupo, que da derecho a la clasificación directa a la cita mundialista de Brasil.

El escenario donde las españolas recibirán a las ucranianas será el Nuevo Arcángel de Córdoba, donde buscarán los tres puntos para mantener la segunda plaza y seguir de cerca a Inglaterra, que, salvo catástrofe, sumará un nuevo triunfo ante Islandia, a la que ya venció por 2-0 en la primera ventana de clasificación.

La falta de puntería lastró el otro día a España, que bien podría haber evitado la derrota con un poco más de acierto de cara al gol. En principio, las futbolistas de Sonina Bermúdez no deberían tener demasiadas complicaciones para imponerse a Ucrania, como ya hicieron en la primera ventana, cuando vencieron por 1-3.

Tras este duelo, solo quedará la tercera y última ventana, donde España recibirá a Inglaterra en el partido que decidirá el pase directo al Mundial 2027, salvo sorpresa mayúscula. Las chicas de Sonia Bermúdez deberán vencer a las inglesas y anotar la mayor cantidad de goles posibles para tener a favor el golaveraje.

La última cita será ante Islandia, en el último intento por lograr evitar la repesca. Solo la primera del cuarteto logrará el billete directo a la próxima Copa Mundial femenina de Brasil. Actualmente, Inglaterra lidera el 'Grupo A3' con 9 puntos, tres más que España; Islandia es tercera, con 3 puntos, y Ucrania cierra la tabla sin haber sumado nada hasta el momento.