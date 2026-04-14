Inglaterra - España, en directo hoy el partido de clasificación para el Mundial femenino

La selección española femenina de fútbol, vigente campeona del mundo, se enfrenta en el mítico estadio de Wembley a Inglaterra, su rival enconado en los últimos tiempos, ante el que ganó el Mundial, hace tres años, y perdió la final de la Eurocopa, el curso pasado. Una revancha interminable que ahora se traslada a la fase de clasificación mundialista de Brasil 2027. Sigue el partido en directo en el reproductor de esta página, en La 2 y en RTVE Play.

Alineaciones titulares: Inglaterra: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Kendall, Walsh, Stanway; Hemp, Russo y James. España: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; Caldentey, Guijarro, Putellas; López, González y Pina.

Aquel duelo por el título mundial en la edición del 2023 celebrada en Australia y Nueva Zelanda, sellado con un inolvidable gol de Olga Carmona, fue el episodio culmen del que ya se ha convertido en un 'clásico' moderno, pues en los últimos años ambos combinados se han visto las caras en distintas situaciones relevantes, la más reciente la final de la pasada Eurocopa de Suiza.

En aquella ocasión, la gloria fue para las inglesas, que se impusieron en los penaltis, negándole a España la ilusión de ganar el trofeo por primera vez, tal como sucedió también la edición anterior, la del 2022, en la que fueron sus verdugas en cuartos de final al imponerse en la prórroga por 2-1 con un gol de Georgia Stanway.

Son los más destacados de un cara a cara que también tuvo un episodio previo en Wembley en la pasada Liga de Naciones, que terminó con derrota de España por 1-0 a pesar de que el equipo que dirige Sonia Bermúdez acabaría proclamándose más adelante campeón.

Todo queda ya atrás para una selección nacional que llega ilusionada al primero de los dos encuentros que afronta en esta ventana, el siguiente frente a Ucrania en Córdoba el sábado. Lo hace con un plantel de garantías al que se unen Irene Paredes, Mapi León o Esther González, pero en el que no estarán por problemas físicos Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro.