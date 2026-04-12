Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 13 de abril de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la vuelta de la Semana Santa. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano y ciclismo desde el lunes 13 al domingo 19 de abril. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con la final de la Copa del Rey, dos partidos de clasificación para el Mundial femenino y los cuartos de final de la Basketball Champions League, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 13 de abril
- 22:40 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 14 de abril
- 20:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del Mundo femenino. Jornada 3: Inglaterra - España
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Miércoles 15 de abril
- 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Cuartos de final (3r partido) AEK Atenas - Joventut de Badalona
- 21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Cuartos de final (3r partido) La Laguna Tenerife - Galatasaray
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 16 de abril
Sólo hay previsión de directos desde el Godó
Viernes 17 de abril
- 17:15 horas. Fútbol. Rueda de prensa Copa del Rey - Atlético de Madrid
- 19:15 horas. Fútbol. Rueda de prensa Copa del Rey - Real Sociedad
- 20:30 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 14: Burgos Grupo de Santiago - Barça Atlètic
Sábado 18 de abril
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 25: AE Penya Esplugues - Guadalcacín FSF
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 24: Bembibre Hockey Club - Martinelia Manlleu
- 15:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship femenino. Jornada 3: Países Bajos - España
- 16:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del Mundo femenino. Jornada 4: España - Ucrania
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 19: Amivel Reyes Gutiérrez - BSR Amiab Albacete
- 19:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 22: KH7-Granollers - AtticGo BM Elche
- 19:00 horas. Atletismo. 10K Villa de Laredo
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Final: Atlético de Madrid - Real Sociedad
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio
Domingo 19 de abril
- 12:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 29: Valencia Basket - Durán M. Ensino
- hora a determinar. Pickeball. Circuito Campeonato de España “Pickle Pro Tour” finales masculina y femenina
- 17:00 horas. Automovilismo. Supercampeonato de España de rallyes Sierra Morena
- 18:10 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 33: CE Sabadell - Hércules
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio