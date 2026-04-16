Hora y dónde ver en TV el Ucrania - España de los clasificatorios para el Mundial 2027

El 20 de agosto de 2023 todo un país se unió para vivir la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. La Selección Española disputaba por primera vez en su historia una final de una Copa del Mundo. Aquel día fue un antes y un después en la historia, ya que gracias a un gol de Olga Carmona, la Roja lleva en su camiseta una estrella junto al escudo. Ahora, el equipo de Sonia Martínez busca clasificarse para la siguienta cita mundialista que se celebra a principios del verano de 2027 en Brasil. Este sábado 18 de abril, a partir de las 16.00 horas (hora peninsular), Ucrania y España se enfrentan a la cuarta jornada de los partidos clasificatorios para el Mundial 2027 en el Estadio Nuevo Arcángel en Córdoba. En el último encuentro disputado entre estos dos conjuntos nacionales, la Roja se llevó la victoria con un marcador de 1 a 3 con los goles de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López.

Precisamente el martes de esta semana, la Selección Española perdió 1-0 contra Inglaterra en el legendario estadio de Wembley en un partido clave para la clasificación al torneo mundialista del año que viene. El gol llegó muy pronto, en el minuto 3, cuando la delantera en el Manchester City, Laura Hemp, aprovechó una asistencia de Alessia Russo (delantera del Arsenal) tras un córner. A la Roja le costó reaccionar, y aunque las inglesas tuvieron alguna ocasión más al inicio, incluido un disparo al palo, el equipo de Sonia Bermúdez fue mejorando con el paso de los minutos. Antes del descanso, las españolas generaron varias oportunidades, especialmente con Vicky López, la jugadora del FC Barcelona, pero no lograron marcar.

04.49 min Inglaterra - España. Resumen del partido de clasificación para el Mundial femenino

En los últimos minutos, España estuvo muy cerca de empatar con un cabezazo de la delantera del Bayern Múnich, Edna Imade, que paró Hannah Hampton (Chelsea), y otra ocasión final de Vicky, sin éxito. Con esta derrota, Inglaterra lidera el grupo A3 con 9 puntos, mientras que la Roja se queda a 3 puntos del líder y complica su lucha por el primer puesto, el único que da acceso directo al Mundial.

En cuanto al rival de las españolas, Ucrania es el colista del grupo A3. Hasta la fecha la selección ucraniana ha perdido los tres partidos disputados en la liguilla para conseguir el billete al Mundial 2027. El último, fue ante Islandia, quedando 1-0 con un gol de la centrocampista Kristianstads DFF de Damallsvenskan, Alexandra Jóhannsdóttir.

Las 23 jugadoras convocadas por Sonia Bermúdez A principios de este mes, la seleccionadora nacional anunció el nombre de las 23 jugadoras para disputar los partidos de la selección de clasificación para el Mundial 2027, ante Inglaterra y Ucrania. En dicha lista, la gran novedad fue el nombre de Clara Pinedo. Esta es la primera vez que la centrocampista del Athletic Club recibe la llamada de la absoluta. A pesar de su juventud, ya lleva más de cien partidos con el Athletic y acaba de renovar con el club bilbaíno hasta 2030. Con respecto a la anterior convocatoria hay un total de cinco cambios. Regresan después de sus lesiones Cata Coll y Mapi León y también lo hacen Irene Paredes y Esther González después de ser madres. Porteras : Cata Coll (FC Barcelona), Misa (Real Madrid) y Adriana Nanclares (Athletic Club).

: Cata Coll (FC Barcelona), Misa (Real Madrid) y Adriana Nanclares (Athletic Club). Defensas : Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (Real Madrid), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid).

: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (Real Madrid), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid). Centrocampistas : Alexia Putellas (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club).

: Alexia Putellas (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club). Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (Gotham FC), Vicky López (FC Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich) y Lucía Corrales (London City Lionesses).