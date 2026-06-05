Trump está dispuesto a reunirse con Jameneí si alcanza un acuerdo con Irán y celebra "avances" con Hizbulá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que está dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

"No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo. Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien", ha declarado el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

El republicano ha añadido que, en caso de producirse ese encuentro, sería "respetuoso", aunque admite que probablemente no sea "la persona favorita" de Jameneí, dado que su padre, el ayatolá Alí Jameneí, murió en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero que desencadenó la guerra. El presidente estadounidense ha reiterado que van a ganar la guerra, sea militarmente o mediante un acuerdo.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de la República Islámica después de que el operativo acabara con la vida de su padre, quien lideró el país desde 1989. El ayatolá guarda un perfil bastante reservado, no ha aparecido en público y solo traslada mensajes por escrito, razón por la que en alguna ocasión Trump había sugerido que podría estar muerto.

El Pentágono sospecha que quedó desfigurado tras un bombardeo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró esta semana en el Congreso que Jamaneí está "cada vez más implicado" en las negociaciones de paz con Washington.