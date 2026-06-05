Trump está dispuesto a reunirse con Jameneí si alcanza un acuerdo con Irán y celebra "avances" con Hizbulá
- "No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo", ha señalado en el Despacho Oval el mandatario
- Pese a que la milicia chií libanesa se opone al alto el fuego, el presidente estadounidense dice que "no (le) rechazaron"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que está dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.
"No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo. Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien", ha declarado el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.
El republicano ha añadido que, en caso de producirse ese encuentro, sería "respetuoso", aunque admite que probablemente no sea "la persona favorita" de Jameneí, dado que su padre, el ayatolá Alí Jameneí, murió en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero que desencadenó la guerra. El presidente estadounidense ha reiterado que van a ganar la guerra, sea militarmente o mediante un acuerdo.
Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de la República Islámica después de que el operativo acabara con la vida de su padre, quien lideró el país desde 1989. El ayatolá guarda un perfil bastante reservado, no ha aparecido en público y solo traslada mensajes por escrito, razón por la que en alguna ocasión Trump había sugerido que podría estar muerto.
El Pentágono sospecha que quedó desfigurado tras un bombardeo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró esta semana en el Congreso que Jamaneí está "cada vez más implicado" en las negociaciones de paz con Washington.
Trump habla con Hizbulá
Al mismo tiempo que ha relatado las últimas horas de las negociaciones con Teherán, Trump ha celebrado que "se han logrado avances" para poner fin a la escalada de hostilidades en Líbano tras haber hablado con la milicia chií Hizbulá, un día después de que las delegaciones de Líbano e Israel pactaran en Washington la continuación del frágil alto el fuego con nuevas condiciones.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado que desde Hizbulá "no (le) rechazaron", pese a que su secretario general, Naim Qasem, ha mostrado este jueves su oposición al alto el fuego pactado con Israel, tachándolo de "capitulación".
"Nos llamaron y nos dijeron: '¿Qué tal si paramos?'. Y creo que pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", ha relatado desde el Despacho Oval, al tiempo que ha confirmado que ha abordado el asunto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Ni la tregua ni las conversaciones entre los dos países han impedido los enfrentamientos ni los bombardeos de Israel contra territorio libanés, donde este jueves han muerto al menos ocho personas por esta causa.
"Sería estupendo que Líbano pudiera tener algo de paz. El Líbano lleva tantos años bajo ataque, siempre como un país desfavorecido, que sería estupendo que esto pudiera terminar", ha manifestado el mandatario estadounidense.
Trump ha reconocido que el conflicto en Líbano está "interrelacionado con Irán", pese a que en la víspera sostuvo que prefería mantener ambas cuestiones separadas. "Me gustaría que fuera un asunto aparte. Me gustaría que fuera algo independiente porque siempre lo ha sido", declaró, intentando desvincular las negociaciones sobre Beirut de las de Teherán.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado que cinco de las víctimas han fallecido tras un bombardeo perpetrado por el Ejército israelí contra la ciudad de Sahmar, en el valle de la Becá, que ha dejado además un herido. Mientras, los ataques de Israel contra el sur de Líbano han provocado tres muertos y siete heridos, entre ellos tres menores, en el distrito de Tiro, ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.
Estas víctimas se unen al casco azul de la ONU de nacionalidad serbia muerto en Líbano en un ataque en el que otros dos soldados españoles resultaron heridos leves. El ataque tuvo lugar el miércoles por la noche en Marjayún, donde se ubica la base Miguel de Cervantes del contingente español. La posición de los cascos azules fue atacada con fuego de mortero.