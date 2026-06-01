Trump logra un compromiso de Israel y Hizbulá de cesar los ataques en Líbano para salvar el acuerdo con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que ha logrado el compromiso de Israel, y también de Hizbulá, de cesar los ataques en el Líbano. Se trata de un anuncio que contribuye a desbloquear las negociaciones entre Irán y EE.UU., en jaque por parte de Irán tras la escalada de la ofensiva israelí en territorio libanés.

Así lo ha publicado en la red Truth Social, donde ha aprometido que, tras hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, no habrá más tropas hacia Beirut y que "todas las que se encontraban en camino han vuelto a su origen". Además, aclara que también ha tenido una llamada con el grupo paramilitar chií Hizbulá, que han acordado con el mandatario de la Casa Blanca que cesará la violencia: "Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", explica. La oficina del presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha anunciado que las autoridades libanesas han recibido el consentimiento de Hizbulá a la propuesta estadounidense para un alto el fuego mutuo.

La embajada del Líbano en Washington también ha comunicado esta medida, producida tras las llamadas entre Aoun y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio: "Según el arreglo propuesto, cesarían los ataques israelíes contra el suburbio sur de Beirut a cambio de que Hizbulá se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel, con la ampliación del marco del alto el fuego para abarcar todo el territorio libanés. Está previsto que las reuniones de negociación programadas para el martes y el miércoles sirvan para discutir este avance y construir sobre él", aclara el mensaje.

Todo ello ha sido publicado horas después de que el equipo negociador de Irán suspendiese el intercambio de mensajes con Estados Unidos debido a los ataques del las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) contra el Líbano. La agencia de noticias iraní Tasnim ha asegurado que hasta que no se ponga fin a las hostilidades en el país árabe "no habrá diálogo". Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado con ejercer represalias sobre Israel.

Las autoridades iraníes han insistido en que el alto el fuego en vigor con EE.UU. desde el 8 de abril debe de tener en cuenta al Líbano. Abás Araqchí, el ministro iraní de exteriores, ha insistido en ello a través de X: "El alto el fuego entre Irán y EE.UU. es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano". Por lo tanto, los bombardeos que Netanyahu ha anunciado contra Beirut estarían quebrantando el acuerdo. Antes del mensaje de Trump, a través de la televisión estatal, Irán ha confirmado que existe una "alta probabilidad" de que el alto el fuego entre ambos estados llegue "a su fin" si no cesan los ataques.

Antes del mensaje de Trump en el que ha anunciado este acuerdo entre ambas partes, las fuerzas de la república islámica han apuntado hacia Israel. El Mando Militar Central de Irán ha avisado que si continúan los ataques en el Líbano, advertirán a los residentes del norte del país hebreo para que se marchen si no quieren "resultar heridos". La Guardia Revolucionaria iraní también ha amenazado con abrir "nuevos frentes" tras la ofensiva israelí.

Asimismo, el Ejército de Estados Unidos ha interceptado dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, según el Comando Central estadounidense. Respecto a la paralización de las negociaciones, Trump le ha respondido a un reportero del canal televisivo NBC News que no ha recibido noticias de Irán sobre este asunto, aunque considera que un "tiempo de silencio" sería adecuado: "Creo que hemos hablado demasiado. Estar en silencio estaría muy bien".

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo para ampliar el alto el fuego, solo pendiente de la aprobación de Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió modificar algunas disposiciones del borrador. El viernes mandatario estadounidense y su equipo de seguridad mantuvieron una reunión que supuestamente les iba a permitir tomar una decisión "final", aunque finalizó sin acuerdo.

Trump y Hizbulá, emisor y receptor por primera vez Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos declara comunicarse con Hizbulá, ni directa ni indirectamente. Según explica Trump, esta llamada se ha producido "a través de intermediarios" y le ha permitido obtener la promesa de que el grupo no atacará a Israel. Cabe recordar que la organización chií está designada como organización terrorista por Estados Unidos. Según le ha comunicado a la agencia Reuters un funcionario libanés, Hizbulá ha informado a Estados Unidos que estaría dispuesta a detener los ataques contra el norte de Israel a cambio de que el país hebreo no iniciase una ofensiva en Beirut y sus alrededores. Este mensaje ha sido trasladado a través del presidente del Parlamento libanés Nabih Berri.

Estados Unidos intercepta dos misiles iraníes en Kuwait El bloqueo de las negociaciones de Irán ha venido precedido del lanzamiento de dos misiles iraníes en la base estadounidense de Kuwait: "Anoche a las 11:00 p.m. (5:00 am hora peninsular) las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses con base en Kuwait", así lo ha publicado el Comando Central Estadounidense (CENTCOM) en su cuenta de X. ““ El CENTCOM también ha matizado que estos misiles han sido "derrotados de inmediato", sin ningún soldado estadounidense herido, y ha advertido de que "se mantiene vigilante y continuará protegiendo" a sus efectivos "de la agresión iraní, al tiempo que respalda el alto el fuego vigente". Este anuncio complementaba la información que previamente había lanzado el Estado Mayor General del Ejército kuwaití por la misma red social, donde alertaba de estar interceptando de "ataques enemigos" Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) se ha justificado, explicando que los lanzamientos respondían a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones. Esta nueva confrontación ocurre después de que el CENTCOM anunciase el lanzamiento de varios ataques contra Irán en respuesta a "acciones agresivas" por parte de la República Islámica, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales. El jueves, Kuwait ya informó de un ataque similar que posteriormente atribuyó a Irán. En aquella ocasión, las IRGC también afirmaron haber atacado la base en represalia por bombardeos.

Guterres urge a detener hostilidades en el Líbano tras aumento de la ofensiva israelí El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado la reanudación de las negociaciones entre el Líbano e Israel, patrocinadas por Estados Unidos: "Hay que darles una oportunidad real de éxito". Así lo ha explicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que ha urgido detener las hostilidades en el sur del Líbano y ha asegurado que el secretario está "profundamente alarmado" por las actividades militares en el Líbano. "Las advertencias israelíes de ataques inminentes contra los suburbios del sur de Beirut son muy preocupantes y han agravado el miedo y la incertidumbre entre la población libanesa. Reiteramos que los civiles y las infraestructuras civiles no deben ser blanco de ataques. Instamos a todas las partes a que respeten el alto el fuego y eviten una mayor escalada", ha declarado Dujarric. El portavoz ha afirmado que "no hay alternativa a una solución diplomática" para que cese la violencia a ambos lados. Dujarric ha afirmado que las Fuerzas Armadas Libanesas "son la única fuerza armada legítima en el Líbano", en alusión a milicias no estatales Hizbulá. En las últimas horas, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) ha denunciado un "preocupante" aumento de las hostilidades en territorio libanés.