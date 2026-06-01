El petróleo sube a la espera de EE.UU. e Irán, mientras las bolsas europeas empiezan la semana en plano

Los mercados siguen mirando con cautela y dudas las negociaciones de Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Las bolsas europeas se mantienen planas en la media sesión, mientras el precio del petróleo sube hasta los 94 dólares el barril de brent, de referencia en el continente.

El Ibex 35 se sostiene en los 18.300 puntos

Tras algunas oscilaciones entre el signo positivo y el negativo, el Ibex 35 cae por la mínima (-0,06%) y se queda por encima de los 18.300 puntos. Dentro del selectivo madrileño, la compañía de energía renovable Solaria es el valor más alcista (1,6%), seguido de otros del sector de la energía: Endesa, Naturgy y Repsol. El farolillo rojo es Aena, que cae más del 2%.

Los parqués europeos se definen también este lunes por el signo mixto e índices planos, con Milán, París y Fráncfurt decantándose por el verde y Londres registrando ligeras pérdidas. El Euro Stoxx 50, que aglutina a las principales empresas de la zona euro por capitalización bursátil, avanza muy tímidamente, el 0,13%.

En cuanto al petróleo, se encarece este lunes a un ritmo cercano al 4% en el caso del West Texas, hasta superar los 90 dólares por barril, y en torno al 3,4% hasta los 94 dólares por barril de brent, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que el acuerdo con Irán está cerca, aunque no descarte una respuesta militar si las conversaciones no prosperan. Teherán ha asegurado este domingo haber derribado un dron estadounidense que violaba su espacio aéreo cerca del estrecho de Ormuz.

El último obstáculo conocido en sus negociaciones tiene que ver con el programa nuclear, que preocupa especialmente a Washington.