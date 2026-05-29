El petróleo se desinfla por debajo de 95 dólares: el mercado celebra el principio de acuerdo entre Irán y EE.UU.
- El Ibex 35 recupera los 18.400 puntos
- El Brent acumula una caída del 18% en mayo
Los inversores estaban ávidos de acuerdo en Oriente Próximo y aunque todavía no se ha finalizado, si vemos las caídas en el precio del petróleo y las subidas en renta variable, parece que respiran aliviados con las noticias de las últimas horas.
Y es que después del enésimo retraso en el acuerdo, cualquier avance suena muy bien. El mercado aguarda con optimismo más detalles sobre el acuerdo propuesto para prorrogar el alto el fuego 60 días entre Irán y EE.UU., levantar las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y entablar nuevas conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
Todo, mientras Trump no lo ha firmado todavía y fuentes iraníes dicen que las negociaciones no se han completado.
El petróleo termina mayo en mínimos de dos meses
El petróleo se mantiene estable en la sesión de hoy con un Brent en el entorno de los 93 dólares y un West Texas por debajo de 90.
Al margen de las cotizaciones de este viernes, la semana ha estado claramente marcada por una tendencia bajista en la cotización del crudo que se sitúa en mínimos de los últimos dos meses.
Una estabilización de las subidas que se ha dejado sentir en indicadores como el de IPC de España que hemos conocido este viernes: el dato adelantado muestra que el alza de precios repite en mayo en el 3,2% gracias a la contención del precio de la energía.
El Ibex 35 se anima a atacar máximos
El mercado de renta variable celebra con subidas contenidas el preacuerdo entre Irán y EE.UU. La bolsa española lidera, junto a París, las ganancias del viernes con una revalorización del 0,7% que sitúa al Ibex 35 por encima de los 18.400 puntos (recordemos que su máximo histórico está en 18.573 puntos).
Dentro de Ibex, lidera ganancias Amadeus, que se revaloriza un 4%. Le siguen Aena y Puig con una revalorización superior al 1,5%.
El farolillo rojo de la sesión de viernes es para Solaria, que pierde más de un 2%. Detrás van Acerinox y Acciona Energías Renovables, que se anotan caídas mucho más moderadas del 0,6%.
El CAC 40 francés se anota una subida del 0,8% y Milán avanza un 0,4%, mientras que Londres y Fráncfort suman un 0,2%.
El índice paneuropeo Stoxx 600 muestra una revalorización del 0,4% hasta tocar los 627 puntos.