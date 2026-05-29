El petróleo se desinfla por debajo de 95 dólares: el mercado celebra el principio de acuerdo entre Irán y EE.UU.

Los inversores estaban ávidos de acuerdo en Oriente Próximo y aunque todavía no se ha finalizado, si vemos las caídas en el precio del petróleo y las subidas en renta variable, parece que respiran aliviados con las noticias de las últimas horas.

Y es que después del enésimo retraso en el acuerdo, cualquier avance suena muy bien. El mercado aguarda con optimismo más detalles sobre el acuerdo propuesto para prorrogar el alto el fuego 60 días entre Irán y EE.UU., levantar las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y entablar nuevas conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Todo, mientras Trump no lo ha firmado todavía y fuentes iraníes dicen que las negociaciones no se han completado.

El petróleo termina mayo en mínimos de dos meses El petróleo se mantiene estable en la sesión de hoy con un Brent en el entorno de los 93 dólares y un West Texas por debajo de 90. Al margen de las cotizaciones de este viernes, la semana ha estado claramente marcada por una tendencia bajista en la cotización del crudo que se sitúa en mínimos de los últimos dos meses. Una estabilización de las subidas que se ha dejado sentir en indicadores como el de IPC de España que hemos conocido este viernes: el dato adelantado muestra que el alza de precios repite en mayo en el 3,2% gracias a la contención del precio de la energía. La inflación repite en mayo en el 3,2% por la contención del precio de la energía y los alimentos Alma Navarro