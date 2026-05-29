La inflación repite en mayo en el 3,2% por la contención del precio de la energía y los alimentos

La inflación en España sigue alta pero se estabiliza. El IPC repite cifra por segundo mes consecutivo en mayo: 3,2%, según el dato adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación encadena, de este modo, tres meses consecutivos por encima de la barrera del 3%, pero se modera a la espera del impacto de la retirada de las ayudas a la energía, a partir del 1 de junio.

En términos mensuales, los precios de la cesta de la compra registraron en mayo un tímido repunte del 0,1% respecto al mes de abril según los datos adelantados que hemos conocido este viernes.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de los alimentos no elaborados y la energía, experimenta en el quinto mes del año un ligero incremento de una décima hasta situarse en el 2,9%.

El precio de la energía se estabiliza gracias a la contención de la luz Según los datos avanzados este viernes por el INE, el mercado de la energía se encuentra dividido por dos tendencias completamente opuestas que se compensan entre sí: los carburantes presionan al alza debido a las tensiones internacionales, que continúan en Oriente Próximo; mientras que la electricidad actúa como freno conteniendo la inflación general gracias al mantenimiento de las ayudas fiscales que decaen el 1 de junio. El Ministerio de Economía ha señalado que la inflación se mantuvo estable en mayo "gracias a las medidas del Gobierno y al 'escudo renovable' en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán". La rebaja del IVA de la luz y el gas natural decae el 1 de junio por la moderación de los precios

Repuntes en transportes y carburantes El sector del transporte es el que más ha empujado los precios hacia arriba este mes de mayo. El Ministerio de Economía ha señalado que la alta volatilidad en los mercados energéticos globales, en gran parte provocada por el contexto geopolítico de la guerra en Irán, ha provocado un encarecimiento de las gasolinas, gasóleos y combustibles líquidos en comparación con los descensos que registraban el año pasado en este mismo periodo.