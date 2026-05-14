La inflación se modera al 3,2% en abril pese a la subida de los carburantes y gracias a la bajada de la luz y el gas

La inflación se ha moderado al 3,2% en abril y se sitúa dos décimas por debajo de marzo, según ha confirmado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). El precio de los carburantes ha empujado al alza el Índice de Precios de Consumo (IPC), pero las bajadas de la electricidad y el gas natural, entre otras, han compensado esa subida.

El diésel se dispara, pero la gasolina se modera

El diésel se ha encarecido este abril a un ritmo del 28,2% (frente al 17,9% de marzo), mientras la gasolina ha moderado su avance al 2,2% (frente al 4,8%). En cuanto a los combustibles líquidos de uso doméstico, el registro se ha duplicado respecto a marzo, hasta el 51,7%, en la variación más pronunciada del mes. Mientras tanto, la categoría donde se encuentra el butano se ha abaratado el 16,4%, la cifra en negativo más alta.

En paralelo, según los datos publicados por el INE, las tasas de la electricidad y el gas natural han retrocedido respecto al mismo mes del año pasado. En concreto, se han abaratado un 4,3% y un 9,6% interanual.

Así, el índice de precios de los productos energéticos en conjunto ha aumentado el 6,6% este abril, siete décimas menos que en el mes anterior, pero casi nueve puntos más que en 2025.

Derivado de todo esto, el INE destaca que la inflación de la vivienda, categoría que incluye los citados suministros, ha subido el 1,9% en abril, casi dos puntos menos que en marzo. Y el transporte ha escalado al 6,5%, un punto más que el mes pasado.

Las actividades de ocio, deporte y cultura apenas se han encarecido respecto al año pasado, el 0,7%, una caída de un punto y medio comparado con la tasa interanual de marzo. Esto se explica, sobre todo, por los paquetes turísticos que han moderado su encarecimiento.

Si excluimos del cálculo la energía y los alimentos no elaborados, la inflación subyacente también retrocede una décima hasta el 2,8% en abril.

De este modo, el nivel de precios en general ha seguido subiendo, pero a un ritmo más lento de lo que lo hizo en marzo, algo que el Ministerio de Economía vincula al "escudo" de las energías renovables y al real decreto con medidas y rebajas fiscales para suavizar el impacto de la guerra en Irán.

El avance de este abril es un punto superior al del mismo mes en 2025 y una décima inferior al de 2024. La tasa general queda muy por debajo del 8,3% al que se disparó la inflación en abril de 2022 como consecuencia de la guerra en Ucrania.

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