La inflación se modera en abril y baja al 3,2% contenida por al bajada de la factura de la luz

Los precios se moderan en abril y la inflación cae dos décimas, hasta el 3,2%, según el dato adelantado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La moderación se explica, principalmente, por la bajada de la factura de la luz.

Los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, reflejo de la crisis energética y marítima causada por el cierre del estrecho de Ormuz que ya afecta a toda la cadena productiva, Su impacto se ve compensado por el comportamiento de la electricidad y por las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo.

La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— se modera una décima y se sitúa en el 2,8% en abril.