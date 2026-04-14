La inflación sube al 3,4% en marzo por el alza de los carburantes a raíz de la guerra en Oriente Medio

El bolsillo se resiente por la guerra en Oriente Medio. La inflación ha repuntado en marzo al 3,4%, sobre todo por el encarecimiento de los carburantes a raíz del impacto del conflicto. Así lo ha confirmado este lunes el Instituto Nacional de Estadística, de modo que el IPC se sitúa más de un punto porcentual por encima del 2,3% recogido en febrero. Además, el dato confirmado este martes es una décima mayor que el dato avanzado por el INE a finales de marzo.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles— se ha colocado en marzo en el 2,9%, dos décimas por encima del dato de febrero y también del adelantado por el INE para marzo.

Si se pone el foco solamente en los meses de marzo, el de este año es el que registra su mayor cifra de inflación desde 2022, cuando fue del 9,8%.

Por otro lado, la tasa de variación anual del IPC armonizado (IPCA), que se utiliza para realizar comparaciones internacionales, también fue del 3,4% en marzo, nueve décimas superior al de febrero.

Transporte, vivienda y ropa Dentro del dato global, hay algunos grupos que han contribuido especialmente al alza de precios de marzo. Uno de ellos es el transporte, cuyos precios se han incrementado un 5,3% en su tasa anual, principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. Por otro lado, la vivienda ha registrado una subida anual del 3,4% —casi dos puntos porcentuales por encima del mes anterior—, aupada por el incremento del precio de la electricidad y los combustibles líquidos. La categoría de vestido y calzado avanzó un 2,6% en su tasa anual —más de tres puntos y medio por encima del mes anterior— por el inicio de la temporada de primavera-verano.

Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, donde más suben los precios Por regiones, la Comunidad de Madrid fue la que mayor inflación registró en marzo, un 4,1%, seguida del 3,8% de Galicia y el 3,7% de Castilla-La Mancha. También se situaron por encima del 3,4% nacional Baleares, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra. En el lado opuesto de la lista se encuentran Melilla y Ceuta, ambas con una inflación del 2,7%, seguidas de La Rioja, Canarias y el Principado de Asturias, con un 3%.