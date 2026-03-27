La guerra en Irán ya impacta en la inflación: sube un punto en marzo, hasta el 3,3%, por los combustibles

La guerra en Irán ya se nota en los precios. La inflación ha subido al 3,3% en marzo, un punto más que en el mes anterior, por el encarecimiento de los combustibles, según el avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, la tasa subyacente, que excluye la energía y los alimentos sin elaborar, se mantiene en el 2,7% como en febrero.

Un alza del 7,5% de la energía, contenida por la electricidad

Los productos energéticos (que incluyen los carburantes y la electricidad) se han encarecido el 7,5% en el tercer mes del año, una subida, de momento, muy por debajo de anteriores shocks energéticos, por la guerra en Ucrania (2022) o las crisis del petróleo en los 70 y principios de los 80.

De acuerdo con la nota de prensa del INE, aunque el precio de los combustibles y del gasóleo para calefacción ha subido en marzo, el de la electricidad ha bajado, aunque menos que en el mismo mes del año pasado.

La tasa general se sitúa ahora en el nivel más alto en más de un año y medio, desde junio de 2024, y se aleja del objetivo del 2% en el medio plazo que marca el Banco Central Europeo (BCE). El regulador de la política monetaria observará si la subida de los precios es sostenida y generalizada como consecuencia del conflicto en Oriente Medio iniciado con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

La inflación de este marzo es también un punto superior a la del año pasado, si bien está en la línea del 2023 y queda muy por debajo del mismo mes de 2022, justo después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, cuando se disparó al 9,8%.