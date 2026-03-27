Guerra de Irán, última hora en directo: Trump amplía el ultimátum para destruir las instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril

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¿Está sobre la mesa la invasión de la estratégica isla de Kharg?

Trump ha estado evaluando la posibilidad de usar fuerzas terrestres para tomar el estratégico centro petrolero de Irán, la isla de Kharg, según funcionarios de Estados Unidos citados por Reuters. Varios analistas señalan que la operación podría lograrse rápidamente, pero pondría en gran peligro a las tropas estadounidenses y podría prolongar, en lugar de acortar, la guerra.

La isla de Kharg se encuentra a 26 kilómetros de la costa iraní, en el extremo norte del Golfo. Está en aguas lo suficientemente profundas como para permitir el atraque de petroleros que no pueden acercarse a las aguas costeras poco profundas del continente iraní.

La isla maneja el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Tomarla daría a Estados Unidos la capacidad de interrumpir gravemente el comercio energético iraní, ejerciendo enorme presión sobre la economía de Teherán. Irán es el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

“Tomar y ocupar la isla de Kharg probablemente expandiría y prolongaría la guerra más que ofrecer una victoria decisiva”, afirmaron Ryan Brobst y Cameron McMillan, de la Foundation for Defense of Democracies.

Advierten que las tropas estarían expuestas a ataques con misiles y drones. “Tras cualquier ataque exitoso, se espera que el régimen iraní publique videos en línea, utilizando las muertes de soldados estadounidenses como propaganda”, añadieron.

Trump también buscaría que la toma de Kharg obligara a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y le otorgara potencial influencia en futuras negociaciones, según los analistas. No obstante, Teherán podría colocar más minas para atacar el tráfico marítimo, incluidas minas flotantes desde la costa, lo que incrementaría los riesgos para la navegación en una región ya gravemente afectada por el conflicto.

Joseph Votel, excomandante del Comando Central de EE.UU., dijo a TWZ.com la semana pasada que, aunque en Kharg solo se necesitarían entre 800 y 1.000 soldados, estos requerirían respaldo logístico, que a su vez también necesitaría protección.

Votel señaló que las tropas serían muy vulnerables y expresó dudas sobre si tomar la isla proporcionaría alguna ventaja táctica significativa. “Sería algo un poco extraño de hacer… pero ciertamente podríamos hacerlo si fuera necesario”, afirmó. (Fuente: Reuters)