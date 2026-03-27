Guerra de Irán, última hora en directo: Trump amplía el ultimátum para destruir las instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril
- Trump insiste en que los iraníes quieren negociar
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 28 días.
Irán rechazó la propuesta de 15 puntos que Donald Trump le hizo llegar a través de Pakistán. Pero aún así, Trump insiste en que los iraníes son los que están "rogando" negociar, y les advierte de que si no lo hacen EE.UU. seguirá bombardeando. El presidente estadounidense ha asegurado también que Teherán le hizo un "regalo" y ha dejado pasar 10 barcos con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Israel ha reconocido un nuevo soldado muerto en Líbano y ha matado al comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución de Irán. Estas son las últimas novedades:
- Trump insiste en que los iraníes quieren negociar
- La embajada de Irán en España asegura que atenderá cualquier solicitud de nuestro país, en referencia al estrecho de Ormuz
- Las bolsas mundiales vuelven a caer y el petróleo sube al ver alejarse las perspectivas de una tregua
- Los hutíes de Yemen "no dudarían" en actuar militarmente en apoyo de Irán si la situación lo requiere
- El Congreso aprueba el plan anticrisis por la guerra en Oriente Medio
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¿Está sobre la mesa la invasión de la estratégica isla de Kharg?
Trump ha estado evaluando la posibilidad de usar fuerzas terrestres para tomar el estratégico centro petrolero de Irán, la isla de Kharg, según funcionarios de Estados Unidos citados por Reuters. Varios analistas señalan que la operación podría lograrse rápidamente, pero pondría en gran peligro a las tropas estadounidenses y podría prolongar, en lugar de acortar, la guerra.
La isla de Kharg se encuentra a 26 kilómetros de la costa iraní, en el extremo norte del Golfo. Está en aguas lo suficientemente profundas como para permitir el atraque de petroleros que no pueden acercarse a las aguas costeras poco profundas del continente iraní.
La isla maneja el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Tomarla daría a Estados Unidos la capacidad de interrumpir gravemente el comercio energético iraní, ejerciendo enorme presión sobre la economía de Teherán. Irán es el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
“Tomar y ocupar la isla de Kharg probablemente expandiría y prolongaría la guerra más que ofrecer una victoria decisiva”, afirmaron Ryan Brobst y Cameron McMillan, de la Foundation for Defense of Democracies.
Advierten que las tropas estarían expuestas a ataques con misiles y drones. “Tras cualquier ataque exitoso, se espera que el régimen iraní publique videos en línea, utilizando las muertes de soldados estadounidenses como propaganda”, añadieron.
Trump también buscaría que la toma de Kharg obligara a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y le otorgara potencial influencia en futuras negociaciones, según los analistas. No obstante, Teherán podría colocar más minas para atacar el tráfico marítimo, incluidas minas flotantes desde la costa, lo que incrementaría los riesgos para la navegación en una región ya gravemente afectada por el conflicto.
Joseph Votel, excomandante del Comando Central de EE.UU., dijo a TWZ.com la semana pasada que, aunque en Kharg solo se necesitarían entre 800 y 1.000 soldados, estos requerirían respaldo logístico, que a su vez también necesitaría protección.
Votel señaló que las tropas serían muy vulnerables y expresó dudas sobre si tomar la isla proporcionaría alguna ventaja táctica significativa. “Sería algo un poco extraño de hacer… pero ciertamente podríamos hacerlo si fuera necesario”, afirmó. (Fuente: Reuters)
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EE. UU. afirma haber golpeado más de 10.000 objetivos
El Comando central de EE.UU. ha difundido un vídeo en X de ataques realizados por el país. "Las fuerzas estadounidenses siguen eliminando las amenazas que plantea el régimen iraní, habiendo atacado más de 10.000 objetivos desde el inicio de la Operación Furia Épica", ha afirmado.
“U.S. forces continue to eliminate threats presented by the Iranian regime, striking over 10,000 targets since the start of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/6rTIWG9NBC“— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 26, 2026
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La guerra de Irán se acerca al mes y no se atisba una salida
Nos acercamos al mes de guerra en Oriente Medio y nadie atisba una salida. Estados Unidos e Israel siguen castigando a Irán y el régimen de los ayatolás responde lanzando decenas de misiles. Todo esto en medio de una supuesta negociación, en la que cada parte guarda sus cartas e impone sus exigencias. Trump sigue elevando el tono, con más amenazas, y esta vez las ha lanzado en plena reunión de su gabinete.
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AUDIO. Trump amplía su ultimatum a Irán
El presidente Donald Trump, durante una reunión con sus ministros, ha dicho que EEUU se convertirá en la peor pesadilla de la república islámica si las autoridades iraníes no aceptan el plan de paz de 15 puntos que les han enviado a través de la mediación de Pakistan. Sobre lo que contiene el plan en sí no hemos conocido más detalles, aunque el negociador principal de Trump, Steve Witkoff, ha confirmado su existencia y que se ha hecho llegar a Teheran.
Te lo contamos en el programa Cinco Continentes.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.