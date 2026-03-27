Los países del G7 reclaman la "libertad de navegación" en Ormuz tras aparcar sus diferencias sobre el conflicto

Una antigua abadía reconvertida en hotel de lujo ha servido de escenario a las afueras de París para una reunión del G7 de la que ha salido un mensaje común en favor de la "libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz y en contra de los ataques contra poblaciones civiles en Oriente Medio, pese a que los ministros de Exteriores que se sentaban a la mesa, entre ellos el estadounidense Marco Rubio, mantienen públicas discrepancias sobre el desarrollo del conflicto iniciado el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán.

Rubio ha llegado a la cita en Vaux-de-Cernay un día más tarde que el resto de socios, pero con la vista puesta en los múltiples frentes políticos y diplomáticos abiertos en distintas partes del mundo.

Tras la cita, el secretario de Estado ha dicho que espera que la guerra contra Irán acabe en “semanas, no meses” y ha pedido al resto de países “implicarse más” para que la navegación en el estrecho “sea segura”. Ha desvelado además que EE.UU. puede conseguir sus "objetivos en Irán" sin desplegar tropas terrestres y que su Gobierno ha intercambiado "mensajes e indicaciones" con el "sistema iraní" sobre la voluntad de hablar "de ciertas cosas". "Estamos esperando una clarificación sobre con quién hablaremos en las negociaciones", ha añadido.

En un contexto marcado por la incertidumbre en Oriente Medio, los responsables diplomáticos de este bloque, en el que se integra también la Unión Europea, han abogado por la coordinación y por trabajar juntos para, por ejemplo, "mitigar los impactos económicos globales" de una escalada que ya se nota en el mercado energético y que amenaza con tener un "impacto directo" en la vida de los ciudadanos.

Asimismo, han llamado al cese inmediato de los ataques contra poblaciones e infraestructuras civiles, precisamente el día en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha examinado el bombardeo, presuntamente lanzado por Estados Unidos, sobre una escuela de niñas en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha acusado a Estados Unidos e Israel en dicho foro de tener la "intención clara de cometer genocidio" y ha asegurado que el dirigido contra la escuela de Minab "fue un crimen de guerra y de lesa humanidad".

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a la Administración de Donald Trump a concluir lo antes posible la investigación sobre este incidente y a hacer públicos sus resultados.

Énfasis en el consenso Trump no ha dudado en criticar a sus socios europeos por no sumarse o directamente desmarcarse del actual conflicto, tachándoles incluso de "cobardes" por no implicarse para garantizar la navegación en Ormuz. Sin embargo, los ministros han tratado de destacar en la cumbre los puntos en común, enfatizando entre otras cosas el consenso en torno al riesgo que implicaría que un Irán con armas nucleares o con una mayor capacidad de desarrollo de misiles Así lo ha afirmado ante los medios el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, aludiendo a las "repercusiones económicas" que ya se sienten, y de manera bastante "significativa", en Europa. "Por eso hemos discutido a fondo estos asuntos y no hay ningún tipo de desacuerdo", ha subrayado Wadephul, que ha descartado que Rubio hubiese reclamado al resto de país algún tipo de "contribución militar" antes del "fin de las hostilidades". En este sentido, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, que ha ejercido de anfitrión, ha explicado en rueda de prensa que Rubio ha trasladado a sus homólogos que el objetivo de Estados Unidos era destruir las capacidades balísticas iraníes. Sobre la declaración conjunta, Barrot ha subrayado que llama a un cese inmediato de los ataques contra la población civil y las infraestructuras: "Nada justifica atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni llevar a cabo ataques contra instalaciones diplomáticas". ““ Por su parte, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha reclamado a la salida "una solución diplomática" a la guerra, más allá de una mera "desescalada" que pueda revertirse a medio plazo, mientras que la ministra británica, Yvette Cooper, confía en "una resolución rápida" del conflicto para restablecer la estabilidad en Oriente Medio y aplacar la incertidumbre económica. Todos han coincidido en un llamamiento para no perder de vista lo que pueda ocurrir en Ucrania, donde Rusia mantiene abierta su ofensiva. Existe un temor compartido de que Moscú pueda beneficiarse de alguna forma del conflicto en Irán, teniendo en cuenta además que Washington ha aliviado las sanciones a su petróleo, pero Rubio ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en redes sociales: "Trump está comprometido para lograr un alto el fuego y una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania" y a hacerlo "cuanto antes". Trump y la trampa de Irán: ¿cuándo y cómo terminar la guerra para cantar victoria? Daniel Herrero