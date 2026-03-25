Estados Unidos ha presentado a Irán un plan de paz de 15 puntos, según ha adelantado el periódico The New York Times. El plan, transmitido a través de Pakistán, aborda el programa nuclear, los misiles balísticos y las rutas marítimas.

En este contexto, Trump ha asegurado que representantes iraníes han aceptado no desarrollar armas nucleares. Pese al optimismo del presidente, que afirma que las negociaciones con Teherán avanzan, el Pentágono se plantea desplegar 3.000 soldados de élite ante la amenaza de una crisis energética mundial.

Estados Unidos presenta un plan de paz de 15 puntos, según The New York Times El plan de 15 puntos ha sido transmitido a través de Pakistán, según funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas citados por The New York Times. En él, se aborda el programa nuclear iraní. También los programas de misiles balísticos y las rutas marítimas, según los funcionarios, que no han facilitado más detalles sobre su contenido. En este contexto, destaca el estrecho de Ormuz, una vía estratégica de entrada y salida del golfo Pérsico. Por ella, circula cerca del 20% del tránsito mundial de petróleo del mundo. El bloqueo de este paso comercial tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí ha disparado los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril. Una fuente conocedora de los detalles del plan citada por la agencia AP ha explicado que los funcionarios israelíes, que habían estado abogando por que Trump continuara la guerra contra Irán, se han mostrado sorprendidos por la presentación por parte de EE. UU. de este plan de alto el fuego. No está claro hasta qué punto el plan, transmitido a través de Pakistán, ha sido compartido entre los responsables iraníes ni si Irán estaría dispuesto a aceptarlo como base para las negociaciones. La Casa Blanca, por el momento, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Trump asegura que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares En este contexto, el presidente de Estados Unidos ha asegurado este lunes que representantes de Irán han aceptado no desarrollar armas nucleares. El mandatario ha asegurado que mantiene conversaciones con Teherán y que considera que su país se encuentra “en una muy buena posición de negociación”. “Hemos dicho que no pueden tener armas nucleares. La condición una, dos y tres es que no pueden tener armas nucleares. Y no van a tener armas nucleares. No quiero decir nada por adelantado, pero han acordado que nunca van a tener armas nucleares", ha afirmado este lunes en un acto en la Casa Blanca En los últimos días, Trump ha asegurado que está negociando con Irán un alto el fuego. En este contexto, ha sostenido que Estados Unidos ya ha "ganado" la guerra, tras destruir su armada y su fuerza aérea, así como eliminar a sus principales líderes: "No tienen nada, ya han disparado sus últimos misiles. Estamos por delante de lo planeado". ““ "Ahora hay un nuevo grupo, estos nuevos líderes son muy diferentes a los que generaron todos esos problemas. Esto podríamos decir que es un cambio de régimen. No confío en ellos, pero estamos hablando porque quieren llegar a un acuerdo", ha afirmado.